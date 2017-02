Marx-Double kommt im Februar nach Trier

(woc) "Ein persönliches Telefongespräch mit dem Künstler, unterstützt von unserer Dolmetscherin hier im Rathaus, hat bereits stattgefunden. Es läuft alles gut, aber jedes Detail ist natürlich noch nicht geklärt", erklärte Ludwig auf TV-Nachfrage.Mit zwei hiesigen Firmen stehe die Stadt zudem in Verhandlungen über den Bau eines Modells. Dieses soll einen Eindruck von Größe und Präsenz der Statue verschaffen, die inklusive Sockel 6,40 Meter hoch sein wird. "Geplant ist, dass wir es noch im Februar schaffen, dieses Modell am vorgesehenen Standort auf dem Simeonstiftplatz aufzustellen", erklärt Ludwig. Der Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben, damit die Bürger sich selbst ein Bild machen können. "Ich hoffe, dass wir über die Stellprobe dann Einvernehmen über Standort, Größe und die Annahme des Geschenks aus China erreichen werden", sagte Ludwig.Im Anschluss werde sein Dezernat eine Vorlage für den Stadtrat erarbeiten, der die Sache zu entscheiden hat. "Und im April reise ich in dieser Angelegenheit ja ohnehin nach China, falls dann noch Fragen offen sind, werde ich diese vor Ort zu klären versuchen", ergänzte Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Ob die Bronze-Statue in China gefertig und per Schiff nach Trier gebracht wird, oder ob die Figur in Deutschland gegossen wird, ist noch nicht geklärt. Das Denkmal soll spätestens zu Karl Marx 200. Geburtstag am 5. Mai 2018 aufgestellt sein.