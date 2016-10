Am LKW sei ein höherer Sachschaden entstanden. Der Autofahrer habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Es sei lediglich bekannt, dass es sich um einen Kleinwagen handeln soll, eventuell um einen Skoda Fabia in heller Farbe. Das Auto müsste einen größeren Schaden an der Beifahrerseite mit Reifenabrieb davongetragen haben.

Die Autobahnpolizei Schweich bittet Zeugen, sich unter Telefon 06502/91650 zu melden.