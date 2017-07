Feuerwehr und Polizei heben Wracks aus der Mosel bei Schweich (Fotos)

Mit einem sogenannten Schwimmbagger wurden die Wracks aus dem Wasser gehoben.Die Feuerwehr Schweich war am Freitag mit ihrem Rettungsboot auf der Mosel in Höhe der Autobahnbrücke unterwegs. Sie hatte die Mitarbeiter einer Firma an Bord, die den Wehrleuten ein neues Sonargerät vorführten. Dabei entdeckten sie auf der Longuicher Seite in etwa vier Meter Tiefe ein Fahrzeug.Taucher stellten fest, dass es sich bei einem der Wracks um einen Pritschenwagen handelt, der vermutlich schon länger im Fluss lag. Das andere Fahrzeug ist nach Angaben der Polizei ein Kombi mit einem Kennzeichen aus dem Raum Alzey-Worms. Es lag etwa acht Meter entfernt von der Fundstelle des Pritschenwagens.Um eventuell auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen, legte die Feuerwehr Schweich eine Ölsperre aus. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, die Wasserschutzpolizei Trier, die Feuerwehren Schweich sowie die Berufsfeuerwehr Trier und das Wasserschifffahrtsamt. Die Bergung der Wracks dauerte etwa 45 Minuten.Beide sind jetzt im Trierer Hafen gelagert, die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.