Mehrere Menschen bei Verkehrsunfall in Longuich verletzt

Aus bislang ungeklärten Gründen waren drei Autos im Kreuzungsbereich L 150/ L145 zusammengestoßen. Die Verletzten wurden notärztlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein beim Aufprall verletzter Hund, der in einem der Autos mitfuhr, wurde vom Tierrettungsteam der Feuerwehr Schweich aufgenommen und in eine Tierklinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand zum Teil hoher Sachschaden. Alle drei wurden abgeschleppt.



Die Unfallstelle war für den Verkehr mehr als zweieinhalb Stunden voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz war ein Großaufgebot an Rettungskräften: Die Feuerwehr Schweich, das DRK aus Schweich und Ehrang, die Berufsfeuerwehr Trier mit mehreren Rettungswagen, die Rettungshubschrauber Christoph 10 aus Wittlich und der Air Rescue 3 aus Luxemburg mit Notärzten sowie der Notarzt aus Trier.