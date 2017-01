Polizei nimmt mutmaßliche Diebesbande fest: Alkoholische Getränke im Schweicher Supermarkt gestohlen

Die Verdächtigen wohnen in Saarbrücken und sind zwischen 19 und 36 Jahre alt, wie die Polizei mitteilt.



Ein Mitarbeiter des Supermarktes habe die Polizei am vergangenen Freitagabend gegen 19.20 Uhr informiert, nachdem er in seinem Laden drei Frauen wiedererkannte, die Tage vorher dort Ladendiebstähle begangen haben sollen. Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass zwei der Frauen bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten seien. Bei einer der Frauen sei zudem mutmaßliches Diebesgut aus einem anderen Laden gefunden worden. Offensichtlich warteten zwei Männer in einem Auto vor dem Geschäft auf das Trio. Auch in dem Auto fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut, ebenso bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen in Saarbrücken.



Die weiteren Ermittlungen der Kripo hätten den Verdacht ergeben, dass das Trio am 13. und 17. Januar hochwertige Spirituosen im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro im Supermarkt gestohlen haben soll. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des bandenmäßigen Ladendiebstahls gegen die Frauen und Männer. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.