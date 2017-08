Sauertal: Alte Brücke zwischen Deutschland und Luxemburg macht den Abflug (Fotos/Video)

(Langsur) Die grenzüberschreitende Verbindung über die Sauer zwischen Moersdorf und Metzdorf wird abgerissen. Dafür muss unter anderem auch eine wichtige Straße in Luxemburg gesperrt werden.

Motorsägen mühen sich lautstark durchs Tropenholz. Bohlen werden herausgerissen, Seile mit einer kreischenden Trennschleife gekappt. Und im Hintergrund steht ein wahres Monstrum von Kran bereit, tonnenschwere Teile der gut 30 Jahre alten Sauerbrücke zwischen Langsur-Metzdorf und Mompach-Moersdorf wegzuheben.Auf beiden Seiten der Sauer haben sich an diesem Morgen Schaulustige eingefunden, die dabei sein wollen, wenn die Konstruktion abgebaut wird, die 60 Jahre halten sollte und die schon seit Monaten wegen fehlender Stabilität nicht mehr betreten werden darf.Wer derzeit von einem Dorf ins andere will, muss aufgrund der Sperrung einen weiten Umweg fahren – oder gut schwimmen können. Doch die Kommunikation scheint auch so gut zu funktionieren. Denn sowohl im luxemburgischen als auch im deutschen Dorf ist immer wieder die Rede davon, „dass der Abriss gar nicht hätte sein müssen“. Ein Mann in Mompach sagt, dass eine bessere Kontrolle der Brücke geholfen hätte, sie zu erhalten. Da sei geschlafen worden. In Metzdorf sind sich die Anwesenden einig, dass der wirklich nicht vertrauenswürdig aussehende Pylon noch standsicher wäre, wenn man die Spitze anständig verkleidet hätte. „Dann wäre der Balken nicht so stark gerissen, und das Holz wäre nicht so verfault“, sagt beispielsweise Robert Kohns.Sei es drum. Plan und Geld für eine neue Verbindung aus Metall sind da, im Herbst 2018 soll die neue Brücke stehen . Nach aktueller Schätzung kosten der Abbau der alten und der Bau der neuen Brücke rund 1,6 Millionen Euro.Ende der Woche wird die bisherige Verbindung aus Holz nicht mehr vorhanden sein. Davon geht Ingenieur Dr. Jörg Zimmermann aus, der die Abrissarbeiten geplant hat. „Derzeit läuft es wie am Schnürchen“, sagt er, kurz nachdem das erste, rund zehn Tonnen schwere Teilstück seinen alten Platz rund sieben Meter über der Sauer verlassen hat. Vermutlich noch ein halbes Dutzend weitere Transporte durch die Luft sollen folgen. Der zweite geht kurz vor dem Mittagsläuten über die Bühne.Josef Kortgen sorgt mit seinem 500-Tonnen-Kran dafür, dass die hölzernen Konstruktionen nahezu geräuschlos auf den Ablageplatz schweben. Der ist normalerweise Teil der eigens für die Abrissarbeiten gesperrten Nationalstraße 10, die die Sauertalorte zwischen Wasserbillig und Echternach verbindet. Normalerweise ist sie eine Alternativstrecke zur deutschen B 418. Auch dort wird bei der Ralinger Mühle gebaut. Die Einzelteile der Brücke sind für das mehr als kirchturmhohe Arbeitsgerät ein Klacks. „Kein Problem“, sagt Kortgen, der seit acht Jahren mit dem Kran unterwegs ist, der oft beim Aufbau von Windrädern zum Einsatz kommt.Dort gilt genauso wie bei der Metzdorfer Brücke „Ruhe bewahren – Dann klappt das“, sagt er.