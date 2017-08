Der Fahrer sei mit unangepasster Geschwindigkeit bei Starkregen unterwegs gewesen, als sein Fahrzeug ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht sei, so die Polizei. Anschließend habe sich das Fahrzeug gedreht und sei auf dem rechten Fahrbahnrand zum Stehen gekommen. Da zunächst ein schwerer Unfall angenommen worden war, wurden auch Feuerwehr und Hubschrauber alarmiert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz war die Autobahnpolizei Schweich, die Feuerwehr und das DRK aus Schweich sowie der Rettungshubschrauber Christoph 10.