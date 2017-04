Vorsicht, Trickdiebe unterwegs! Diebespärchen bestiehlt 87-jährige Frau

Das Opfer, eine 87-jährige Frau aus Ralingen, kaufte laut Mitteilung der Trierer Polizei am vergangenen Freitag, 31. März, in einem Supermarkt in Butzweiler ein. Mit ihren Einkäufen fährt die Frau anschließend zu ihrem Wohnhaus in Ralingen. Dort wird sie gegen 15.05 Uhr von einem Paar angesprochen und nach einer freien Wohnung befragt. Als die Geschädigte dies verneint, wird der Mann zudringlich und möchte ihr unter dem Vorwand, sie wirke verspannt, eine Nackenmassage zukommen lassen. Hierzu tritt er von hinten an die Frau heran und greift ihr in den Nacken. Dagegen verwahrt sich die 87-Jährige mit Nachdruck, worauf das Paar fluchtartig das Weite sucht. Im Haus erst bemerkt die Frau, dass der aufdringliche Mann ihre Goldkette mit Kreuzanhänger gestohlen hatte.



Bemerkenswert ist laut der Polizei, dass die Geschädigte das Paar bereits in dem Supermarkt bemerkt hatte, als dies zeitgleich mit ihr an einer Kasse stand. Offensichtlich hatten die Täter die Frau beobachtet, sie mit einem eigenen PKW verfolgt und gezielt angesprochen, um sie in der beschriebenen Weise zu bestehlen. Hinweise auf das von den Tätern benutzte Fahrzeug liegen zurzeit nicht vor.



Die Personen werden laut Polizeimitteilung wie folgt beschrieben:

Der Mann:

- 30 - 35 Jahre alt

- südländischer Teint, schwarzes Haar

- 170 - 175 cm groß, normale Statur

- bekleidet mit Jeans und schwarzer Jacke

- sprach gebrochen deutsch

- auffallend starker Körpergeruch



Die Frau:

- ca. 25 Jahre alt

- mitteleuropäisches Erscheinungsbild, blondes Haar

- sprach gebrochen Deutsch ohne erkennbaren Akzent

- bekleidet mit weißer kurzärmeliger Bluse und ausgewaschener Jeans

- Trug beige „Chopper“ - Umhängetasche bei sich



Zeugen, die Hinweise zur Tat , zu dem tatverdächtigen Paar oder dem benutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder -2258 mit der Kriminalpolizei in Trier in Verbindung zu setzen.