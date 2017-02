Windkraft: Kreis erteilt Plänen der VG Schweich eine Abfuhr

TV-Foto/Archiv: Maria Adrian Foto: (e_daun )

(Schweich) Jetzt muss die Verbandsgemeinde (VG) Schweich neu planen: Die Kreisverwaltung hat den Flächennutzungsplan „Windkraft” der VG abgelehnt. Das vorgeschaltete Zielabweichungsverfahren, so heißt es in der Begründung, habe ergeben, dass eine Zielabweichung nur in Teilen ausgesprochen werden könne. Das habe die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord dem Kreis per Bescheid vom 24. Januar mitgeteilt.