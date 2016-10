Dunkelgrüne Konjunkturampel - Wirtschaft in der Region zeigt sich robust und weiter im Aufschwung

Schaut man sich die aktuellen Konjunkturumfragen sowohl der beiden Wirtschaftskammern als auch der Wirtschaftsauskunftei Creditreform an, so gibt’s für den größten Teil der regionalen Unternehmen derzeit keinen Grund zum Jammern.



Industrie und Handwerk top



Denn laut den Creditreform-Werten beurteilen 97 Prozent der Betriebe ihre Geschäftslage als gut oder sehr gut, im Handwerk berichtet die Handwerkskammer (HWK) von 90,7 Prozent der Betriebe mit einer positiven Geschäftslage. „Die Region entwickelt sich wirklich gut“, bestätigt auch Matthias Schmitt, Konjunkturexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Was besonders optimistisch stimme, sei die Tatsache, dass der Aufschwung „vor allem aus dem Inland heraus getrieben ist“, sagt Schmitt. Schaut man sich dabei die Branchen an, so ist die Lage in der Instrie besonders gut, sowohl was die Auslastung als auch den Auftragsbestand angeht. „Überraschend ist dabei, dass auch die Aussichten für die kommenden Monate und das nächste Jahr im Export sehr gut sind. Angesichts düsterer Prognosen in der Weltwirtschaft etwa aus China, den USA und Russland hätte man schlechterere Ergebnisse erwarten können“, sagt der IHK-Fachmann. Im Handwerk sind vor allem die Tischler, Stuckateure, Maler und Lackierer sowie die Zimmerer und Dachdecker mit ihren Arbeiten gefragt. Weit über 90 Prozent von ihnen bewerten ihre Geschäftslage positiv. Lediglich die Nahrungsmittelhandwerker wie Konditoren, Bäcker und Fleischer sowie Dienstleister wie Friseure, Fotografen und Kosmetiker klagen über eine schlechtere Stimmung in der Branche.



Insgesamt bewerten die Handwerker ihre Auftragsbestände jedoch zu fast 85 Prozent als überdurchschnittlich, die Auftragsreichweite liegt mit knapp zwölf Wochen drei Wochen über dem Vorjahreswert. „Wir verzeichnen erneut Spitzenwerte“, freut sich Vera Meyer von der HWK Trier.



Der Grund für den Boom: Die gute Binnenmarktnachfrage ist durch die Lage am Arbeitsmarkt gestützt. „Gut jedes fünfte Unternehmen in der Region will weiter Personal aufstocken“, sagt Matthias Schmitt von der IHK Trier. Selbst wenn die Erwartungen für 2017 etwas abgeschwächt seien und die wirtschaftliche Dynamik sich leicht abschwäche: „Es ist immer noch von einem guten Wachstum auszugehen, das bereits seit der Finanzkrise vor acht Jahren anhält und vor allem zu mehr Jobs und mehr Beschäftigten geführt hat.“



Auch Creditreform sieht keinen „Widerstand gegen eine Fortdauer der guten Wirtschaftslage“, heißt es dort. Dass die gute Lage anhält, führt Herbert Eberhard von der Trierer Creditreform auch auf „die stabile und gute Zahlungsmoral sowie auf die geringe Insolvenzquote der Betriebe“ zurück. Er ist optimistisch: „Die Konjunkturampel steht weiterhin auf dunkelgrün.“



Extra Die Lage in der Grossregion





Zum Herbst hin haben sich die Konjunturdaten in der gesamten Großregion verbessert. „Nur vereinzelt gab es rückläufige Tendenzen“, teilt das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz mit, das zusammen mit den statistischen Ämtern der Nachbarregionen die Daten fürs zweite Quartal 2016 ermittelt hat.



Vor allem vom Arbeitsmarkt und dem Baugewerbe gibt es positive Signale aus fast allen Teilgebieten. Vor allem der Arbeitsmarkt in Luxemburg, Rheinland-Pfalz und der Wallonie verzeichnet weniger Menschen ohne Job. Nur im Saarland gab es mehr Arbeitslose.



Gute Umsätze gib’s auch in Industrie und Außenhandel: Vor allem die Industrie in Rheinland-Pfalz und im Saarland legte um bis zu 2,6 Prozent zu, die Exporte legten im Saarland (plus sieben Prozent), Luxemburg (plus 2,6 Prozent) und Rheinland-Pfalz (plus fünf Prozent) zu. Rheinland-Pfalz liegt auch am Bau und im Einzelhandel weit vor den anderen Regionen. Lediglich im Gastgewerbe liegt unser Bundesland gemeinsam mit dem Saarland hinter den anderen Regionen. Sas