Ein Wittlicher Original verabschiedet sich: Tschüss Stechermattes!

Im Stadtpark dunkelt es, das Riesenrad blinkt im Hintergrund. Dann grunzt es aus den Lautsprechern. So ist das eigentlich immer am Freitag des dritten Augustwochenendes in Wittlich.



Ein Licht fällt auf einen Mann mit spitzem Hütchen und Mohrrübenkette. Er schreitet zwischen als rosa Wuddzja verkleideten Kindern herum, wedelt großartig mit einem Ast und strahlt. Dazu ruft er: „Ihr Laidcha loahsd de Schwainscha raus de Stäächmattes kimmt!“ Und schickt noch ein „Tatata, tatata“ hinterher, dass sein Schnurrbart zu zittern scheint: Das ist Adi Kasparis alljährlicher Auftritt beim Festschauspiel vor der Eröffnung der Wittlicher Säubrennerkirmes.



Denn was anderen der Hamlet oder vielleicht Mackie Messer ist, ist ihm der Stechermattes: seine persönliche Paraderolle, typisch Wittlich. Text: auf Platt.



Rechnet man alle Zuschauer zusammen, die ihn bei seinen Auftritten als Schweinehirten gesehen haben, sind es mindestens Milliuuuunen, wie die Wittlicher sagen. Einige Zigtausende allemal.

Im vergangenen Jahr hat er angekündigt: „Ich höre auf.“ Jetzt hat er es wahr gemacht: „Für mich ist das vorbei. Das ist kein Thema. Ich muss auch ein bisschen auf meine Gesundheit Rücksicht nehmen.“ 77 Jahre ist er nun, 33 Jahre hat er den Schweinehirten gespielt: „Ich fand das immer hochinteressant mit den Kindern. Da sind ja gleich mehrere Generationen als Schweinchen mitgelaufen.“



Das war’s nun für ihn. Sein Kostüm hat er abgegeben: „Das hat die Puppa aus Lüxem genäht“, sagt er. Ob es dem kommenden Stechermattes passt?

„Die Clara wird es“, weiß er. Eine Wittlicherin, die wie er sozusagen aus dem Karneval kommt, wo Clara Boor längst eine gesetzte Größe ist. Nun übernimmt sie seinen Part bei einer anderen Großtradition, der Kirmes.

„Ich finde, sie konnten keinen besseren finden. Sie ist nicht scheu, offen und geht auf die Sache zu. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie es macht. Ich meine, der Stechermattes war ja ein Mann. Aber das ist auch nicht so wichtig“, sagt Adi Kaspari und: „Ich habe sie natürlich schon angerufen und ihr gratuliert. Dat gefällt mir. Ich denke, sie macht das gut. Und natürlich gehe ich gucken. Das ist ja so etwas wie ein Ritterschlag für den neuen Stechermattes.

Der ist im wahren Leben ein Jahre jünger, als Kaspari die Rolle gespielt hat, was ihm auch wiederum gefällt: „Ob das mit mir das Ende einer Ära ist? Ja, das kann man sagen. Aber ich denke, dass es mit ihr ein Zukunftsding wird.“



Nur das Wittlicher Platt, diese Spezialsprache, müsse sie noch ein wenig lernen. Vielleicht von Rita Neukirch, die als Maßens Dort mit dem Stechermattes immer ein wenig über die aktuelle Stadtpolitik hergezogen hat, bis man beide bat, sich doch zu mäßigen, es sei immerhin kein Karneval. Dabei hatten die Zuschauer immer ihren Spaß daran.



Aber es gibt noch einen Ausfall, allerdings ungeplant. Rita Neukirch muss dieses Jahr krankheitsbedingt absagen. Schon wieder was Neues beim Schauchspiel? Nur für dieses Jahr, denn Rita Neukirch sagt: „Ich will nächstes Mal wieder dabei sein.“



Und das wünscht ihr auch Adi Kaspari. Für dieses Jahr sei es nicht zu ändern. Adi Kaspari: „Wenn wir beide fehlen, wird es für die Zuschauer im ersten Moment vielleicht eine Enttäuschung sein. Aber der Albert (gemeint ist Albert Klein, Erster Beigeordneter, der auch das Stück geschrieben hat), der wird dafür schon einen Plan haben.“



Die besten Sprüche



„DER WITTLICHER FEIERT AN SICH GERNE UND LEBT DAS DANN AUF DEM MARKTPLATZ AUS.“



ZUM CHARAKTER DER SÄUBRENNER?



„MIA SAGEN JA KIRMESHEFTCHE. ALSO HEFTCHE.“



ZUR NEU GESTALTETEN PUBLIKATION ZUM VOLKSFEST MIT DEM TITEL „DER SÄUBRENNER“



„JA, DA MUSS MAN STAUNEN. ES GIBT LEUTE, DIE KOMMEN DAS SPIEL JEDES JAHR GUCKEN.“



ZUM TREUEN FANCLUB IM STADTPARK?



„IM GRUNDE IST ES IMMER DASSELBE MIT KLEINEN VERÄNDERUNGEN.“



ZUM GEHEIMNIS DER SÄUBRENNERKIRMES UND DES SCHAUSPIELER





DE STÄÄCHAMATTES SÄÄT TSCHÜSS....

(von Adi Kaspari, erscheint vollständig in „Der Säubrenner“)



Jooh ihr liew, liew Wedlier Laid,

ät woar gewäähs en grailisch schien Zaid,

wu aisch als Stäächamattes rum gerannt,

un de Laid honn maisch aal kannt,

said 1984 baim ärschde Offtrett schunn doohbei,

als Stäächamattes ab 1986 bei da Festschbielarei,

waad dä klääne Birjamääsda Abbes hott erfunnen,

bai de Wedlier un Kiamesgäst, Oonklaang gefunnen,

awa oohne Owasau un Schwainscha - daad stimmt,

hätt aisch net singe kinnen:

"ihr Laidcha loahsd de Schwainscha raus

de Stäächmattes kimmt!"