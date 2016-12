Feuer in Hasborn - Schaden am Wohnhaus: 50.000 Euro - Keine Verletzten

Feuerwehr (Symbolfoto). Foto: Christian Brunker

(Hasborn) In Hasborn hat Mittwochnacht ein Wohnhaus in Flammen gestanden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Ursache war vermutlich eine Kerze in einem Gesteck auf der Terrasse.