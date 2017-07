Flucht zu Fuß nach Unfall auf der A1 bei Hetzerath

Gegen 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen fuhr nach Angaben der Polizei kurz hinter dem Parkplatz Hetzerath ein PKW ungebremst auf einen LKW auf. Der Fahrer stoppte den schwer beschädigten PKW daraufhin an der Mittelleitplanke auf dem linken Fahrstreifen. Nach Zeugenangaben stieg der im Gesicht leicht verletzte Fahrer aus und floh zu Fuß in Richtung Hetzerath/Föhren. Er war alleine im Wagen. Mehrere Polizeistreifen und ein Diensthund suchten daraufhin vergeblich nach dem Mann.



Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich derzeit auf einen namentlich bekannten 52-Jährigen, der keinen gültigen Führerschein hat.



Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Die Bergungsarbeiten führten noch bis etwa 7.30 Uhr zu Behinderungen im Berufsverkehr.