Musik, Foodtrucks, Cocktaillounge, Flohmarkt: Neuer Mix lockt alle zwischen 16 und 27 Jahre.

Es zwitschert in den Bäumen, das Gras leuchtet, ein Pärchen sitzt auf der Bank neben dem markanten Kopf, den Jürgen Waxweiler in Stein geschlagen hat. Ein Hündchen wird zum Abendspaziergang geführt, ein Mann zieht laufend seine Runde. Sonst ist der Stadtpark menschenleer.



Da tuckert ein kleiner LKW heran. Auf seinem dunklen Lack lodern aufgemalte Flammen: ein Streetfood Truck. So nennen sich die Imbiss-Wagen, die gerade so beliebt sind. Dieser parkt am oberen Stadtparkweg. Verfahren? Nein, er ist ein Vorbote für eine neue Veranstaltung im Stadtpark, die das Jugendparlament (Jupa) mit Stadtmarketing Wittlich organisiert.



Es geht um ein langes Wochenende im Grünen. Den Auftakt macht „Wild auf Sommer“. So nennt das Jupa das Gesamtpaket, das es am Samstag, 8. Juli, von 11 bis Mitternacht bieten will. Dann wird es den ersten Flohmarkt für Jugendliche zwischen 16 bis 27 Jahre im Stadtpark geben. Dazu ergänzend werden die Jupa-Mitglieder für eine Cocktaillounge und Chilloutzone sowie Live Musik sorgen. Und die Streetfood Trucks stehen dazwischen.



Anna Molitor, Jupa-Vorsitzende, betont: „Es soll in die Richtung gehen: Ein schöner Tag, Essen, Trinken, gute Laune.“ Dabei hofft das Jupa, dass das Festival ein Erfolg wird. Denn in einem Brief an mögliche Sponsoren steht: „Leider gibt es in Wittlich kaum noch Events für junge Leute. Wir, das Jupa Wittlich, hoffen, dies in Zukunft ändern zu können.“ Man wolle ein neues „Jahresereignis etablieren“.



Dabei hilft die Kooperation mit Stadtmarketing: Der Verein verlegt seinen Kinderflohmarkt auf den Sonntag, 9. Juli, gleich nach dem Jupa-Festival ebenfalls in den Stadtpark und hat laut Karsten Mathar sowieso ein Streetfood Truck Festival auf der Wunschliste gehabt. Das wird unter anderem von Bungert angeboten. Winfried Bungert. „Wir sind froh, wenn wir uns nach Auftritten in ganz Rheinland-Pfalz auch einmal in der Heimat präsentieren können.“ Wenn’s klappt ist dann der Park voller Menschen. Auf den Wegen wird an den Ständen gehandelt. Man hört Musik, amüsiert sich, trifft Freunde. Kein Platz für einsame Jogger, und das ist gut so.



Sponsoren für Wild auf Sommer in Wittlich, auch Bands melden sich bei Jugendkoordinator Johannes Schmidt, Telefon 06571/171162, johannes.schmidt@stadt.wittlich.de geben. Anmeldungen zu beiden Flohmärkten ab Montag, 8. Mai, bei Stadtmarketing, Telefon 06571/4086. Die Anmeldegebühr beträgt fünf Euro für drei Meter Stand. Auch Streetfood Truck-Anbieter können sich unter dieser Nummer anmelden.