Noch mehr Möbel, Fast Food und Drogerieartikel

Was eigentlich gibt es künftig nicht im Vitelliuspark für den Kunden zu kaufen? Rezeptpflichtige Medikamente vielleicht, könnte man antworten. Zumindest ist bislang von einer Apotheke auf dem ehemals militärisch genutzten Gelände nichts bekannt.Ansonsten ist auf dem riesigen Grundstück am Stadtrand von Wittlich, das bis 1999 fest in Soldatenhand war, so gut wie alles, was ein Durchschnittskunde so brauchen könnte, zu haben. Dafür sorgt der Vorreiter unter den Neuansiedlungen E-Center (Edeka), der als erster auf 14.500 Quadratmetern im Ex-Kasernengelände seine Tür öffnete.Es folgten Aldi, Expert (ehemals Pro Markt) und als größter im Bunde der Globus-Baumarkt mit Tankstelle und Waschstraße. Dazwischen haben Autohändler, Gaststätten vom Restaurant bis zum Imbiss auch ein Fachgeschäft für Orthopädieschuhtechnik ihre neue Adresse gefunden. Direkt gegenüber bietet Gartenland Schmitt im ganz großen Stil alles, was der Pflanzenfan braucht. Und es wird weiter gebaut.Von der zentralen Zufahrt ab der L 141 sieht man seit April viel Baustellenbetrieb: Auf einem Wiesengrundstück wachsen die Flachbauten für Netto, Matratzen Concord, Burger King und Dunkin’ Donut, die ein sogenanntes Fachmarktzentrum bilden sollen. Bei der Grundsteinlegung im Frühjahr hieß es vonseiten der Luxembourg Investment Group S.A. man werde acht Millionen Euro in die Immobilien investieren, die insgesamt 3650 Quadratmeter haben werden plus 110 Parkplätze.Laut Michael Berger, ein Trierer Unternehmer, der bei diesem Projekt die beiden Fast-Food-Filialen nach Wittlich bringen will, soll im November Eröffnung sein. Alles laufe nach Plan.So oder so haben die Neueröffnungen Einfluss auf die Innenstadt. Ganz konkret steht fest: Der Lebensmitteldiscounter Netto zieht vom Stadthaus, in dem er den Vertrag zum 31. Oktober gekündigt hat, in das Konversionsgebiet um.Auch für das verbleibende Großgrundstück direkt daneben gibt es große Pläne, die der Bau- und Verkehrsausschuss im Falle zweier Bauanträge jetzt im September vorangebracht hat. Zum einen geht es um einen neuen dm-Drogeriefachmarkt, der eine Verkaufsfläche von 769 Quadratmeter haben soll.Dm gibt es bereits in Wittlich. Der neue Markt wäre um einiges größer als der, der bereits in der Schlossstraße liegt. Was passiert mit diesem Geschäft? Wie sehen die Planungen aus, zieht es quasi um, wie auch der Netto-Markt? Dazu nimmt auf TV-Nachfrage Markus Otto, dm-Gebietsverantwortlicher, nur indirekt Stellung: „Wir freuen uns, dass die Resonanz unserer Kunden in Wittlich durchweg positiv ist. Seit 2004 sind wir mit dem rund 600 Quadratmeter großen dm-Markt in der Schlossstraße vertreten. Die Eröffnung des dm-Marktes im Vitelliuspark erwarten wir bei optimalem Verlauf der Baumaßnahmen Ende 2017. Bis dahin werden wir die ausreichend zur Verfügung stehende Zeit nutzen, um alle Optionen zu prüfen und eine Entscheidung über den Verbleib des dm-Marktes in der Schlossstraße zu treffen.“ Kurzum: Ob der alte Standort geschlossen wird, dazu gibt es noch keine öffentliche Information.Die Frage stellt sich für Möbel Roller nicht. Die Firma will quasi hinter dem künftigen dm-Markt ebenfalls in einen Neubau ziehen. Auf zwei Geschossen bei einer Verkaufsfläche von 6755 Quadratmetern will Roller damit erstmals auch in Wittlich gute Geschäfte machen. Eine TV-Anfrage dazu bleibt unbeantwortet.Dazwischen ist ein großer Parkplatz geplant. Seitlich davon nahe dem Kreisverkehr entsteht eine weitere Filiale der Bäckerei Die Lohners, die unter anderem mitten in der Altstadt bereits ein kleines und ein sehr großes Geschäft hat (siehe Extra).Für diese Geschäftsansiedlungen ist die Firma GVG Wittlich GmbH, Völklingen im Saarland, federführend. Ursprünglich waren die 2,4 Hektar als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Das kommt nun aufgrund der Nachfrage anders. Um den großen Möbelmarkt ansiedeln zu können, musste der Bereich in ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel umgewandelt werden – ein Vorgehen, dass auch für die umliegenden Grundstücke verfolgt worden ist (der TV berichtete).Die Lohners aus Polch hat bereits mitten in Wittlich in das Projekt „Altstadt die Neue“ investiert und in der Burgstraße ein großes Geschäft eröffnet. Dazu gibt es einen Mini-Verkaufsshop an der Ecke Neustraße/Burgstraße, der geschlossen werden soll. „Die Lohners“ werden ebenfalls im Vitelliuspark investieren. Dazu teilt Christiane Götsch, Marketing, auf TV-Nachfrage mit: „Der neue Standort wird 180 Quadratmeter Verkaufsfläche haben. Die Schließung in der Neustraße/Burgstraße hat nichts mit der Eröffnung des neuen Standortes zu tun. In der heutigen Zeit ist es wichtig, dem Kunden auch gastronomische Angebote zu unterbreiten.“ Das sei ist in dem kleinen Standort nicht möglich, daher werde er geschlossen. Im Vitelliuspark gingen die Planungen davon aus, dass man „bis zu 15 neue Arbeitsplätze schaffen“ werde. Ein „Drive-in“ (so Gerüchte) sei keineswegs geplant.