Raderlebnistag Salm: Absteigen ausdrücklich erwünscht

Extra: PROGRAMM RAD-ERLEBNIS SALM

Gemütlich mit dem Fahrrad fahren, wo ansonsten Autos oder Landmaschinen unterwegs sind. Das ist am kommenden Sonntag von 10 bis 18 Uhr beim Raderlebnistag Salm wieder möglich.Auf insgesamt 34 Kilometern geht es an Feldern vorbei, durch Waldstücke und durch sechs Dörfer. Dort haben sich verschiedene Vereine und Gruppierungen Gedanken gemacht, wie sie den Tag für die Radler abwechslungsreich gestalten können. "Die Ortsgemeinden organisieren das Angebot in ihren Dörfern selbstständig mit den Vereinen, und dann wird das gemeinsam mit allen besprochen", erklärt Carina Alt-Linden von der Verbandsgemeinde Wittlich-Land.Das Konzept ist geblieben. Besonders viel Wert wird darauf gelegt, dass viel für Kinder und Familien angeboten wird. In Dreis kann man sich beispielsweise Kaninchen ansehen, in Salmtal gibt es eine Olympiade und eine Hüpfburg, in Sehlem feiert die Feuerwehr ihr Jubiläum mit Dorf-Rallye und Kutschfahrten. Esch bietet Tischtennis, Kicker und erlebnispädagogische Spiele an, in Rivenich ist ein kleiner Flohmarkt, und auf dem Weg nach Klüsserath kann man Damwild und einen Streichelzoo erleben.Das scheint bei den Besuchern gut anzukommen, denn die Zahlen sind konstant. "Das Wetter ist der ausschlaggebende Punkt. Wenn das stimmt, kommen bis zu 15 000 Radfahrer. In Regenjahren sind es rund 8000", so Alt-Linden.Seit elf Jahren findet das Raderlebnis-Salm statt. Eigentlich immer am letzten Sonntag im September, doch in diesem Jahr wurde es, wegen der Bundestagswahl, um eine Woche nach hinten verschoben. Die Verbandsgemeinde kümmert sich bei der Veranstaltung um die Werbung durch Werbematerialien, wie beispielsweise Flyer und Plakate. Die verkehrsbehördlichen Maßnahmen und die sanitätsdienstliche Betreuung sind ebenfalls Aufgabe der Verbandsgemeinde.Neben dem umfangreichen kulinarischen Angebot und den vielen Aktivitäten ist für den Erfolg des Raderlebnisses Salm auch die Streckenführung verantwortlich, denn über 17 Kilometer ist sie flach, bis auf 100 Meter, und deshalb auch für Nicht-Profis geeignet.

Dreis: 9.30 Uhr Radlerfrühstück an der Dreyshalle, Backfisch, Grillspeisen sowie Kaffee und Kuchen, Spiel-/Bolzplatz für Kinder, Kaninchenausstellung, Imkerstand, Erntedankfest ab 16.30 Uhr, 18 Uhr Konzert Musikverein Dreis. Salmtal: Aktionen an mehreren Standorten, Olympiade an der Alten Schule Dörbach, Stand des Ökumenischen Hospizdienstes Wittlich, Flammkuchen beim Verein Wir wollen helfen, Hüpfburg an der Bürgerhalle Salmrohr, Grillspeisen, Kaffee und Kuchen, Federweißer. Sehlem: Radlertreff in der Dorfmitte mit Hüpfburg und Kutschfahrten, Dorfrallye, bayerische Spezialitäten. Esch: Foodtruck Smokin Joe, Tischtennis, Kicker, Ballonkünstlerin, Glücksrad, Wasserspiele, Infos über sicheres Radfahren am Biergarten, 16 Uhr Konzert MV Sehlem-Esch. Rivenich Moseltypisches im Hofladen Wey, Kaffee und Kuchen vom Frauenchor, Flohmarkt (alles Moselstraße), Crêpes und Zwiebelkuchen bei den Walking-Freunden, Schwenkbraten und Getränke am Brandweiher. Auf dem Weg nach Klüsserath: Ziegenfarm der Tierfreunde Salmtal mit Streichelzoo. Klüsserath Krippenausstellung und Hüpfburg an der Alten Ökonomie, Verpflegung bei der Kirche, Straußwirtschaften und Winzer öffnen, 14 Uhr Konzert des Jugendorchester der Feuerwehrkapelle. Kostenlose Radelbusse für mehr als 20 Fahrräder und 30 Fahrgäste im 30-Minuten-Takt ab 15 Uhr von Dreis nach Klüsserath und zurück. Hilfe: bei kleineren Zwischenfällen Telefon 0173/3418529, Pannendienst, Telefon 0176/62171275 (zwischen Dreis und Esch), 0176/35545720 zwischen Esch und Klüsserath.