Trauer um Starkoch Helmut Thieltges

Der Starkoch war zurückhaltend im Umgang mit Medien, denn in Kochshows oder als Autor erfolgreicher Rezeptsammlungen tauchte er nicht auf. Aufgewachsen in Dreis, absolvierte er seine Lehrzeit im Römischen Kaiser in Trier. Seit 1978 kochte er im familieneigenen Waldhotel Sonnora. 1982 bekam Thieltges bereits seinen ersten Michelin-Stern verliehen.



Weitere Köche wurden eingestellt, zudem übernahm Ehefrau Ulrike die Leitung des Services. Das einstige Ferienhotel verwandelte sich in eine der besten Feinschmeckeradressen Deutschlands.



Thieltges schätzte das Wissen vieler seiner Gäste um die Güte der Zutaten und Gerichte, die bei ihm optisch perfekt, aber ohne übertriebene „Verpackungskunst“ gereicht wurden. „Das Wort Gourmet mag ich gar nicht. Ich wollte immer ‚nur' einen Betrieb der höchsten Qualität schaffen, der jedoch keine steife Art hat, sondern in dem sich die Menschen rundum wohl fühlen.“, sagte er in einem Interview mit dem Trierischen Volksfreund.



Wie es mit dem Waldhotel Sonnora weitergeht, war am Mittwoch noch unklar.