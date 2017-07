Zu einem Einsatz in der Justizvollzugsanstalt Wittlich ist die Feuerwehr Wittlich am Sonntagabend ausgerückt. Weil in einer Zelle Wäsche Feuer gefangen hatte, sind Einsatzkräfte zu dem Gefängnis ausgerückt. Da ein Brand in der JVA eine besondere Herausforderung ist, sei man mit größerem Aufgebot ausgerückt. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden, alles sei glimpflich verlaufen, so ein Feuerwehrmann.