Wegen einer Reifenpanne ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr ein LKW in der Baustelle auf der A1 kurz hinter der Abfahrt Wittlich-Mitte liegen geblieben. Deshalb staute sich der Verkehr etwa sieben Kilometer in Fahrtrichtung Trier zwischen den Anschlussstellen Hasborn und Wittlich-Mitte.



Gegen 8.45 Uhr, so die Autobahnpolizei Schweich auf Anfrage von volksfreund.de, sei der Reifen repariert gewesen, und der Stau löste sich auf. Während der Reparatur wurde der Verkehr zeitweise über Wittlich umgeleitet.