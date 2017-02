Trockenschwimmer, Trolle und Tätärä: Zehntausende feiern in Wittlich

„Oas Jubiläen woaren än Schau, mia maachen weida met Kreiau!“ Stimmt.

Wittlichs Zugleiter Thomas Rauen kann nicht nur 20 Gruppen mit mehr als 600 Narren ankündig en, sondern eine wirklich prächtige Schau. Ehernbürger Heinz ist zwar in zivil unterwegs, aber viele haben sich kostümiert: Erdbeeren, Freiheitsstatuen im Doppelpack und ein Hundchen als hot Dog, ein Schmetterling auf Beinchen und dazu Kaiserwetter!



Ist der Herrgott tatsächlich ein Weddlia? „Ei watt dann sus!“, sagt Günnes Eller von der Narrenzunft, die mit dem großen Elferratwagen gleich hinter dem Musikverein Bombogen rollen, der eine feste Größe mit allein 50 Teilnehmern ist.



Dahinter wird Stadtpolitik ganz kreativ ausgelegt: „Am Lieserstrand die Stadt und macht, ’nen Liegeplatz für unsere Yacht“, verkündet der Weddlia Yacht-Club, der unter Schweineflagge segelt. Auch die Fußgruppe „Wittlich schwimmt“ liegt mit ihren Kappen voll im Trend, immerhin liegt bei ihnen St. Markus nebst Marktplatz im Wasser.



Ganz prächtige Trolle haben die Bauarbeiten für Stadt am Fluss zudem aufgeschreckt, und andere wiederum inszenieren charmante Zeitsprünge von den Goldenen Zwanziger Jahren bis zum Rock’n’Roll. Apropos. Die echten Ropcker brauchen sich nicht zu verkleiden: Auch die Devils huldigen traditionsgemäß dem Zug mit diversen Bierchen und einer After-Zuch-Party im Clubhaus.



Andere feiern einfach draußen weiter: Nicht nur auf der Lieserbrücke reihen sich Flasche an Flasche. Wenn es kommt, wie all die Gruppen zum Thema „Stadt am Fluss“ prophezeihen, gibt das eine Menge Flaschenpost aus Wittlich. Geregnet hat es ja auch: Kamelle, Puddingpulver, Popcorn. Kein Wunder, wenn auf dem Turm von St. Markus ein Schweinchen statt Wetterhahn throhnt.



Und dann wird's ernst: Bei der Prämierung um 17.30 Uhr auf dem proppevollen Markt wird bei den besten Fußgruppen der IGW Hexenwald der dritte Platz wegen Abwesenheit auf Eigeninitiative von Günnes Eller entzogen und an die Trolle vergeben. Platz zwei geht an „Stadt am Fluss“ und der erste an „Wittlich schwimmt“. Bei den Wagen geht Platz drei an Rock'n'Roll, Platz zwei an die „Goldenen Zwanziger und der erste Platz an den Yacht Club.