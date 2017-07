Basketball: Judith Holthausen kehrt zu Gladiators Trier zurück

DOPPELTER TRIERER ERFOLG

DIE AUFLAGEN DER LIGA

(mfr) Von der ProA gab’s für das Geschäftsjahr 2016/17 die Auflage, einen Überschuss in der Bilanz in Höhe von 25 000 Euro zu erwirtschaften. Zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni erklärte Geschäftsführer Achim Schmitz: „Wir schließen die laufende Saison mit einem positiven Ergebnis ab, genaue Zahlen können wir erst nennen, wenn die Bilanz erstellt ist, das wird aber noch ein paar Wochen dauern“, sagte Schmitz Ende Juni. Auf TV-Anfrage erklärte die Liga in Köln kurz und knapp: „Wir gehen davon aus, dass die Auflage bis zum 30. Juni erfüllt wird.“ Hat sich die Liga mittlerweile wieder bei den Gladiators gemeldet, drohen womöglich Sanktionen, weil der Stichtag 30. Juni nicht eingehalten worden ist? Achim Schmitz erklärt dazu jetzt: „Liga-Geschäftsführer Daniel Müller hat sich bei uns gemeldet, und wollte eine Tendenz haben, ob und wenn ja welchen Überschuss wir erwirtschaftet haben.“ In den kommenden Tagen werde die Bilanz fertiggestellt sein. „Nochmal, wir werden im Laufe der vergangenen Saison einen Überschuss erwirtschaftet haben, wie hoch der ist, kann ich noch nicht endgültig sagen.“ Sanktionen seitens der Liga, so betont Achim Schmitz, erwarte er allerdings nicht.

(mfr) Lucien Schmikale und Stefan Ilzhöfer haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Die beiden Neuzugänge von der Römerstrom Gladiators Trier feierten Erfolge mit ihren deutschen Nationalteams. Während Schmikale – der aus Oldenburg an die Mosel gewechselt ist – mit der U20-Nationalmannschaft bei der EM in Griechenland durch einen 79:73-Sieg gegen Island Platz sieben holte (Schmikale spielte knapp sieben Minuten und erzielte einen Punkt), gewann Ilzhöfer mit der A2-Nationalmannschaft den Stankovic-Cup in China. Der neue Gladiator, der von den Frankfurt Skyliners nach Trier gewechselt ist, kam beim 69:65-Finalsieg über Kroatien auf knapp 15 Minuten Einsatzzeit, einen Rebound und einen Assist.