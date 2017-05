Paintball-Turnier in Bitburg: Bitte markieren!

Extra: TEAM AUS MOSKAU GEWINNT TURNIER

Assala Libreville stammt aus Gabun, Edmonton Impact ist aus Kanada angereist. Expandables Feilding: Neuseeland. Galapagos Tortugas vertreten Ekuador, und Sheriff Kostanay hat sich von aus Kasachstan aus auf den Weg in die Eifel gemacht. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von diesen Teams je gehört haben, mag gering sein - außer, Sie sind bestens informiert über die Paintball-Szene.Aber der kleine Auszug aus der Teilnehmerliste zeigt, wie international das Bitburger Turnier in der "Millennium Series" besetzt ist - das sogenannte "European Masters" ist eine der größten Paintball-Veranstaltungen Europas. Insgesamt sind es rund 150 Teams mit (mindestens) fünf Spielern aus über 20 Ländern. Das heißt: Jede Menge Spiele à 15 Minuten auf den vier eigens für die Veranstaltung eingerichteten Feldern, von der Profiliga CPL bis zur Division 4. Samt tausendfachem Knattern der "Markierer". Die würde der Laie vielleicht "Gewehr" nennen. Wer getroffen wurde, ist also "markiert" worden. Aber hier sind kaum Fachfremde und - auch wenn der Eintritt frei ist - nur wenige Zaungäste, denen man die nicht so ganz einfachen Regeln groß erklären müsste.Es ist Sonntagmittag auf dem Gelände der Sportschule Bitburg, die allermeisten Teilnehmer haben ihre Spiele schon hinter sich. Ein paar Zehnjährige eifern in der Spielecke - einem Paintball-Feld im Miniformat - den Eltern nach. Natürlich ohne "Paint", ohne die gelben Farbkugeln, mit denen sich die Erwachsenen beschießen. Paintball ist in Deutschland erst ab 18 Jahren erlaubt, ein entsprechendes Spielfeld vorausgesetzt. So sind die Felder mit engmaschigen Netzen umspannt. Was man zum Paintballspielen braucht, bekommt man rund ums Turnier in Bitburg von einer ganzen Reihe Spezialanbietern zu kaufen.Sebastian Schubert, von allen nur "Schuby" genannt, hat schon Feierabend. Der 32-Jährige spielt für Offenburg Comin At Ya, dem einzigen deutschen Team in der CPL, der Champions Paintball League. Im Viertelfinale war für sein Team Schluss. Schubert spielt seit 13 Jahren Paintball, der 32-Jährige aus der Nähe von Karlsruhe zählt zu den besten Spielern in Deutschland. Das sorgt für einen vollen Terminkalender, für ein Sponsoring eines Paintball-Ausrüsters. Aber vom Sport allein leben kann auch er nicht.Schubert reizt am Sport die Mischung aus Adrenalin, Taktik, Teamwork. Es gehe nicht um sinnloses Rumballern, auch wenn das Klischee immer noch rumschwirrt. "Paintball ist ein bisschen wie beim Schach: Es geht darum, den Gegner mit der richtigen Taktik in Zugzwang zu bringen", sagt er. Gerade in den höheren Ligen geht es auch nicht ohne die richtige Fitness. "Ich habe früher Kampfsport und Triathlon gemacht. Aber viele Leute unterschätzen, wie anstrengend Paintball ist."Auch für Andreas - seinen Nachnamen will er nicht in der Zeitung lesen - ist am Sonntagmittag schon Schluss. Er muss sich aber keine Gedanken über eine stressige Rückfahrt oder einen langen Heimflugg machen. Der Eifeler aus der Nähe von Wittlich hat ein Heimspiel: Er spielt für Splat Dragons Hahn. Mit Elysium Bitburg ist ein weiteres Team aus der Region dabei. Was den Reiz ausmacht? "Es ist die Mischung aus absolutem Teamgeist, hoher Konzentration - und Vertrauen ist sehr wichtig." Die Paintballer aus dem Hunsrück gehören zu den Vorreitern in Deutschland.Die Anfänge des Sports liegen in den frühen 1980ern in den USA. Schon seit einem Vierteljahrhundert wird auch schon in Hahn "markiert". "Wir hatten das erste Paintball-Feld in Deutschland", sagt Carsten Dillenburger von den Splat Dragons, ein Spieler der ersten Stunde. Anfangs sei noch auf amerikanischem Air-Base-Gelände gespielt worden. Inzwischen ist Paintball Hahn am Sportplatz Altlay beheimatet. Dort wird von Frühjahr bis Herbst gespielt. An der Bitburger Sportschule wird dagegen schon bald nichts mehr an das große Paintballer-Treffen erinnern. Von den Tausenden Farbkugeln wird bald nichts mehr zu sehen sein - sie sind in ein paar Tagen vollständig abgebaut.Die Millennium Series wird seit 2013 jährlich im französischen Puget Sur Argens, in Bitburg, London-Basildon und Paris-Chantilly ausgetragen. Der Sieg in der höchsten Klasse, der CPL, ging beim Turnier in Bitburg an Russian Legion aus Moskau (Finalsieg gegen Spa).