Feuerwehr kämpft in Hannover mit Mund-zu-Schnauze-Beatmung um Dackel Finchen

Symbolfoto: So ähnlich hat Dackel Finchen wohl ausgesehen. Foto: Astrid Maringer

(Hannover) Mit einer Mund-zu-Schnauze-Beatmung und Herzdruckmassage haben 20 Feuerwehrkräfte in Hannover um das Leben von Dackel Finchen gekämpft - vergeblich. Der fast zwei Jahre alte Rauhaardackel war am Dienstag an den berühmten Herrenhäuser Gärten in einen zugefrorenen Wassergraben eingebrochen.