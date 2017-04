Groß, haarig, giftig: Forscher von bisher unbekannter Riesenspinnen-Art beeindruckt

Die Spinne ist mit der hochgiftigen brasilianischen Wanderspinne verwandt, aber wesentlich ungefährlicher. „Fast alle Spinnen sind giftig, aber nur wenige sind gefährlich für Menschen“, sagte Jim Berrian vom Naturkundemuseum in San Diego. „Ein Exemplar von Califorctenus cacachilensis hat mich gebissen und ich lebe noch. Wir haben das Gift noch nicht analysiert, aber die meisten Wanderspinnen sind nicht so gefährlich wie die brasilianische Wanderspinne.“



Erstmals wurde die Spinne bei einer Expedition 2013 in den Bergen nahe La Paz im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur entdeckt. Nach vierjähriger Forschung wurde die neue Art im März im Fachmagazin „Zootaxa“ beschrieben.