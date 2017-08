Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood an Lungenkrebs erkrankt

ARCHIV - Das Foto vom 25.03.2016 zeigt den Rolling Stones-Gitarrist Ron Wood bei einem Konzert in Havanna (Kuba). Der Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood hat eine Lungenkrebs-Diagnose erhalten. Das sagte der 70-jährige Rockstar dem Event-Magazin der britischen «Mail on Sunday». Bei einer Operation sei der befallene Teil der Lunge im Frühjahr entfernt worden. Seitdem müsse er sich regelmäßig untersuchen lassen. (zu dpa "Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood: habe Lungenkrebs-Diagnose bekommen" vom 06.08.2017) Foto: Enric Martí/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Enric Martí (AP)