Er wird uns abschlachten - Kinder fürchten Freispruch ihres Vater

Im Prozess gegen einen Vater, der seine drei Kinder aus dem Fenster geworfen hat, sind am Freitag Aussagen der Kinder gehört worden. Vor dem Landgericht Bonn wurden Videovernehmungen der siebenjährigen Tochter und des sechsjährigen Sohnes gezeigt. Der Mann ist des dreifachen versuchten Mordes angeklagt.



Die Geschwister gaben bei der Vernehmung an, ihren Vater nicht zu mögen. Er habe sie und ihre Mutter geschlagen. „Wenn er jetzt nach Hause kommt, wird er uns abschlachten“, erklärt der inzwischen Sechsjährige in dem Video.



Im Gegensatz zu seiner Schwester erinnere er sich an den Fensterwurf. „Er hat mich auf die Fensterbank gestellt, gesagt, ich solle keine Angst haben, und mich aus dem Fenster gestoßen“, übersetzte die Dolmetscherin die Worte des Jungen.



Zwar habe er einmal gehört, wie sein Vater der Mutter gedroht habe, die Kinder entweder zu verkaufen oder aus dem Fenster zu werfen. Der Sohn habe aber bis kurz vor der Tat nicht geglaubt, dass der Vater ihn wirklich in die Tiefe stoßen könnte. Die Mutter der Kinder hatte in ihrer Aussage vor Gericht ebenfalls angegeben, dass der Vater seine Tat angekündigt habe, sie diese Drohung aber nicht ernst genommen habe.



Der 35-jährige Vater hat bereits gestanden, seine drei Kinder am 1. Februar dieses Jahres aus dem ersten Stock eines Hauses in Lohmar geworfen zu haben. Die jüngste Tochter war zu dem Zeitpunkt ein Jahr alt. Die älteste Tochter erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Körperlich geht es den Geschwistern inzwischen wieder besser.



Der Angeklagte ist ein ehemaliger Gemüsehändler, der weder lesen noch schreiben kann. Ein Gutachter hatte den Angeklagten zu Prozessbeginn für schuldfähig erklärt.



Der Mann wollte mit der Tat laut Anklage seine Frau bestrafen, da sie sich ihm nicht mehr bedingungslos unterordnen wollte. Am Freitag gab er an, seine Kinder wüssten nicht, was sie im Video sagten. Er liebe seine Kinder. Inzwischen hat die Frau die Scheidung beantragt.