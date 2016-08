Pfarrer protestiert mit großem Kreuz gegen Atomwaffen

Mit einem Holzkreuz steht der Aalener Pfarrer Rainer Schmid am 30.08.2016 vor dem Tor des Bundeswehr-Fliegerhorsts in Büchel (Rheinland-Pfalz) . Mit der Aktion protestiert er gegen die in Büchel gelagerten amerikanischen Atomwaffen. Foto: Thomas Frey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Thomas Frey (dpa)