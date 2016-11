"Wir lassen uns nicht treiben" - SPD-Generalsekretärin Barley verteidigt Fahrplan zur Kandidatenkür

Ich werde das schon lange gefragt, und meine Antwort hat sich nicht geändert. Das ist bei allen anderen in der SPD-Führung nicht anders. Dass die Kanzlerin sich Anfang Dezember erklären würde, war lange bekannt. Wir lassen uns bei dem Thema nicht treiben und werden unsere Entscheidung Ende Januar bekanntgeben. Wir haben einen klaren Fahrplan.Das ist eine wichtige Entscheidung, die wir ohne Zeitdruck fällen werden. Ich habe im Übrigen auch nicht den Eindruck, dass die Frage den Menschen in ihrem Alltag unter den Nägeln brennt. Die Journalisten in Berlin mal ausgenommen.Unser Fahrplan steht fest. Wir werden das auf unserer Vorstandsklausur Ende Januar entscheiden.Das ist doch Quatsch. Ich kann gar nicht verstehen, woher die Fixierung auf dieses Thema kommt.Das kommentiere ich jetzt nicht. Ich denke, wir sollten lieber über Sachfragen diskutieren. Das interessiert die Menschen viel mehr.Von unserer Seite besteht starkes Interesse an einer guten Zusammenarbeit bis zum Ende der Legislaturperiode. Wir haben in der Koalition noch einige wichtige Themen zu bearbeiten. Ich nenne nur die Verbesserung des Unterhaltsvorschusses für Alleinerziehende oder die gleiche Bezahlung von Männer und Frauen. Leider stellen sich CDU und CSU in vielen Punkten quer, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Das ist auch bei der Rente zu beobachten.Herr Schäuble ist immer der Erste, der bei solchen Fragen auf die Kassen der Sozialversicherung verweist. Da hatte die SPD schon bei der Mütterrente etwas dagegen - Auszahlungen müssen immer Einzahlungen gegenüberstehen. Das ist dann gerecht. Bei der Ost-West-Rentenangleichung ist es genauso. Die muss aus Steuermitteln bezahlt werden. Einen anderen Weg sehe ich da nicht. Schäuble sitzt aber auf seiner Schwarzen Null und lässt an diesem Fetisch sämtliche Sachargumente abprallen.Andrea Nahles hat ein kluges und durchdachtes Modell vorgelegt. Die 46 Prozent sind ja nicht ihr Ziel, sondern eine Untergrenze. Und die ist drei Prozentpunkte höher als die geltende Untergrenze von 43 Prozent. Dass wir als SPD ein höheres Rentenniveau wollen, ist doch keine Frage. Nur muss man dann auch sagen, wie man das erreichen will. Und dann sind wir bei Themen wie der Steigerung der Erwerbsquote, bessere Löhne und so weiter. Darüber müssen wir reden. Die Union laviert sich um konkrete Antworten herum und ist beim Thema Rente ehrlich gesagt ziemlich feige.Man kann Erwerbsbiografien nicht über einen Kamm scheren. Menschen, die mit 16 oder 18 schon mit dem Beruf angefangen haben, darf man nicht zwingen, so lange zu arbeiten wie zum Beispiel mich, die ich nach meinem Studium mit Mitte 20 angefangen habe. Das wäre einfach nicht fair. Rente hat viel mit Fairness und Gerechtigkeit zu tun. Das muss der Maßstab sein.Das Thema eignet sich nur bedingt dafür. Es besteht die Gefahr, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt werden, vor allem Junge gegen Alte. Das müssen wir gemeinsam vermeiden. wk