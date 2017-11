"Auf die super Leistung sind wir sehr stolz"

Hinter Ihrer Mannschaft liegt eine sehr erfolgreiche Woche mit zwei spektakulären Siegen gegen gutklassige Konkurrenz. Wie beschreiben Sie die Spiele gegen Ahbach und Großkampen?Wallesch Beim TuS Ahbach haben wir 5:4 gewonnen und ein Wechselbad der Gefühle erlebt.

Das war über 90 Minuten ein hochklassiges A-Ligamatch, dessen Spielverlauf alles zu bieten hatte. Nach 2:3-Rückstand und zwei Roten Karten zum Schluss war es gar ein denkwürdiges Spiel. Wir sind froh, mit Johannes Endres einen Topstürmer zu haben, der nicht nur vier Tore gemacht hat, sondern nach seiner Verletzung wieder auf dem Weg zu alter Stärke ist. Beim 4:3 am Sonntag gegen Großkampen haben wir schon 3:0 geführt und über weite Strecken ein sehr gutes Heimspiel gemacht. In der letzten halben Stunde sind wir dann aber müde geworden und haben die Zweikämpfe nicht mehr so angenommen. Marcel Friedrich hat mit zwei Toren gezeigt, dass er auf einem guten Weg ist.Plötzlich steht Ihre Mannschaft punktgleich mit der SG Nusbaum an der Spitze. Wie bewerten Sie den Titelkampf?Immerhin spielt die halbe Liga um die Meisterschaft.Wallesch Dass wir so weit oben stehen, ist für mich eine schöne Momentaufnahme, aber auch hoch genug zu bewerten, weil wir nach der Trennung von Baustert eine super Leistung zeigen. Darauf sind wir hier mächtig stolz. Die Liga sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen.Mit der SG Prümer Land Rommersheim gastiert nun ein starker Aufsteiger bei Ihnen. Wie gehen Sie dieses Match an?Wallesch Wie gut Prüm ist, haben wir gleich im ersten Spiel gesehen, als wir dort 1:5 unterlagen. Bereits zur Pause hieß es dort 3:0 für Prümer Land, das ein sehr spielstarkes Team hat und mit herausragenden Fußballern bestückt ist. Wir haben noch etwas gutzumachen. Christian Bales fehlt verletzt, Leander Schwedler ist noch gesperrt. Patrick Pichler und Mario Hoffmann sind nach leichten Verletzungen eine Option von der Bank. (L.S.).