Polizei warnt vor Whatsapp-Sprachnachricht - Kindern wird mit Ermordung ihrer Eltern gedroht

Die Polizei in Koblenz warnt vor einem neuen Whatsapp-Kettenbrief. In einer Sprachnachricht, die zurzeit massenhaft über den Messengerdienst verschickt wird, werden die Empfänger aufgefordert, die Nachricht an zwanzig Personen weiterzusenden. Wenn man dies nicht tut, heißt es in der fast zwei Minuten langen Sprachnachricht, so werde man den Empfänger, dessen Eltern und die Geschwister töten.Eine Elfjährige aus dem Bereich der Polizeidirektion Koblenz, die die Nachricht von einer gleichaltrigen Freundin erhalten hatte, war verständlicherweise unsicher und verängstigt und vertraute sich ihren Eltern an. Diese informierten später die Polizei.Die Herkunft dieser Sprachnachricht ist derzeit noch unklar. Mittlerweile informiert jedoch auch die Polizeidirektion Trier im Kurznachrichtendienst Twitter über den Kettenbrief und empfiehlt die Nachricht zu löschen.Die Masche ist übrigens nicht neu. Zum ersten Mal war sie im September 2013 aufgetaucht, also kurz nachdem der Nachrichtendienst WhatsApp die Funktion für Audionachrichten einführte. Im Dezember desselben Jahres sorgte die Drohung dann an den Schulen in der Region für Unruhe. Damals konnte die Polizei in Schweich eine Sprachnachricht sicherstellen, bei der die Empfänger aufgefordert wurden, sie in zwanzig Minuten an zwanzig Kontakte weiterzuleiten, sonst drohe großes Unheil oder Tod.Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt Eltern, das Gespräch mit ihren Kindern zu suchen. Wichtig sei es dem Nachwuchs klarzumachen, dass solche Nachrichten nur Schrecken verbreiten sollen und das Nichtverbreiten der Nachrichten keinerlei negative Konsequenzen für die Kinder nach sich ziehe.