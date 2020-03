Kostenpflichtiger Inhalt: Blaulicht : 250 Tiere im Stall: Landmaschine brennt in Bauernhofgebäude

Foto: TV/Florian Blaes

Farschweiler Ein Milchwagenfahrer hat durch aufmerksames Handeln ein schlimmeres Feuer im Backeshof in Farschweiler verhindert. Dort hat in der Nacht eine Landmaschine in einem Stall mit 250 Tieren gebrannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Am Mittwochabend um 23:40 Uhr kam es zu einem größeren Alarm für zahlreiche Feuerwehren in der VG Ruwer. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Gebäudebrand auf dem „Backeshof“ bei Farschweiler gerufen.

„Der Milchwagenfahrer, welcher alle zwei Tage unsere Milch am Hof abholt, bemerkte im Stall ein Feuer und klingelte uns alle aus dem Bett“, schildert Hofbetreiber Günther Schneider die ersten Sekunden in der Nacht. Sein Sohn, die Freundin des Sohnes, seine Frau und er eilten in den Stall, wo zum Zeitpunkt des Brandausbruches etwa 250 Tiere standen.

„Meterhohe Flammen schlugen bis unter das Dach, ausgehend von unserer Maschine, welche zum Futterschieben im Stall dort stand“, erklärt der Landwirt. Mit vereinten Kräften versuchten alle Anwesenden die brennende Maschine ins Freie zu bringen und setzen den Notruf ab. Mit einer gespannten Kette konnte die Schiebemaschine von einem großen Radlader aus dem Stall geschleppt werden.

Stroh hatte sich bereits entzündet. „Wir haben sofort mit den Löscharbeiten begonnen und konnten die landwirtschaftliche Maschine auch schnell löschen“, so der Einsatzleiter Frank Rohde. Auch das brennende Stroh wurde schnell gelöscht. „Hier ist es dem LKW-Fahrer und den Landwirten zu verdanken, dass dieser Brand nicht zu einer Katastrophe wurde“, ist Rohde erleichtert. Auch Günther Schneider ist sehr froh, dass keine Tiere zu Schaden kamen.

„Die Feuerwehr war schnell vor Ort und hat das Feuer gelöscht. Wenn der Milchwagenfahrer nicht da gewesen wäre…“, ist der Landwirt erleichtert. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.