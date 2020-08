Blaulicht : Zwei Verletzte bei Unfall im Starkregen

Die Unfallstelle auf der A 60. Foto: Markus Angel

Landscheid Plötzlicher Starkregen in Verbindung mit Aquaplaning führte am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 60 in Fahrtrichtung Wittlich.

Eine US-Amerikanerin verlor zwischen der Anschlussstelle Landscheid und der Fintenkapelle die Kontrolle über ihren SUV und prallte zunächst gegen die Mittelleitplanken, schleuderte quer zur Fahrbahn, dann drehte sich der Wagen und prallte in umgekehrter Fahrtrichtung in die Leitplanken auf der gegenüberliegenden Seite.

Aufgrund der Alarmierungsstufe „eingeklemmte Personen“ rückten die Feuerwehren aus Landscheid und Burgsalm zusammen mit weiteren Rettungskräften zur Unfallstelle aus. Beim Eintreffen der Kräfte stellte sich jedoch heraus, dass kein weiteres Eingreifen der Feuerwehren zur Rettung der verletzten Fahrerin und einem Kind im Fahrzeug erforderlich waren. Die Wehren sicherten daher die Unfallstelle weiträumig ab. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

