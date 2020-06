Polizei : Brandserie in Irrel: Feuerteufel noch nicht gefasst

Brandserie in Irrel: Feuerteufel noch nicht gefasst

Irrel/Mauel Die Kriminalpolizei Wittlich ermittelt weiter in der Brandserie rund um Irrel – auch wenn die Täter seit Anfang April wohl nicht mehr zugeschlagen haben. „Verstärkte, intensive Polizeipräsenz und Kontrolltätigkeiten dürften dafür der Grund sein“, sagt Kripo-Leiter Bernd Rehm auf TV-Anfrage.

Die Täter aber konnten bislang noch nicht gefasst werden. Die Ermittlungen zu den zahlreichen Bränden in der Südeifel und im Islek seien noch nicht abgeschlossen, sagt Rehm. Begonnen hatte die Brandserie, die inzwischen sechsstelligen Schaden angerichtet hat, im März (der TV berichtete). Vor dem Vereinshaus brannte die Waldschänke in Irrel bis auf die Grundmauern nieder. Zudem fackelte ein Bauwagen bei Schankweiler ab sowie ein Büdchen und ein Stall in der ehemaligen Siedlung Staudenhof bei Mauel.