Idar-Oberstein Die Bundespolizei hat einen Zug bei Idar-Oberstein angehalten, weil bei einem Insassen Verdacht auf Coronavirus besteht. Momentan darf niemand den Zug verlassen.

In Idar-Oberstein ist am Nachmittag ein Regionalzug von der Bundespolizei angehalten worden. Ein Großaufgebot an Rettungsdienst und Polizei sind zum Bahnhof angerückt.