Brand : Feuer im Trierer Alleencenter - Ein Verletzter

Trier Vier Stunden lang ist die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen in Trier im Einsatz. Im Alleencenter gab es ein Feuer. Dabei wurde ein Mensch verletzt.

Eine brennende Müllpresse in der Anlieferung des Trierer Alleencenters in der Ostallee am Hauptbanhof hat in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0.52 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Bei dieser war ein Ruf der automatischen Brandmeldeanlage des Alleencenters eingelaufen.