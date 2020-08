Blaulicht : Feuerwehren an der Mosel im Unwetter-Einsatz

Feuerwehren an der Mosel im Unwetter-Einsatz

Auch in den Weinbergen in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues stand nach dem Unwetter das Wasser. Foto: Steil TV

Bernkastel-Kues Wegen des Unwetters am Mittwoch kam es auch in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zu mehreren Unwettereinsätzen.

Aufgrund des starken Regens liefen innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Keller in Longkamp-Kommen voll. Mit Tauchpumpen förderte die Feuerwehr das Wasser nach außen.

Zudem kam es zu zahlreichen Überschwemmungen in der Verbandsgemeinde, so etwa in Neumagen-Dhron auf der K 156. Dort stand das Wasser ca.20 cm auf der Kreistraße, das Wasser konnte wegen Gerölls, das sich über einem Abfluss sammelte, nicht abfließen. Die Einsatzkräfte vor Ort beseitigten das Hindernis und gaben den Verkehr wieder frei.