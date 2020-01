Polizei sucht Zeugen : Fußgänger stürzt in der Trierer City in offenen Kanalschacht

Fußgänger stürzt in der Trierer City in offenen Kanalschacht

Trier Ein oder mehrere Unbekannte heben in der Trierer Innenstadt nachts Kanaldeckel aus. Ein Fußgänger fällt prompt in einen hinein und verletzt sich.

Der Unfall passiert in den frühen Morgenstunden des 10. Januars, als ein Fußgänger die Windstraße entlanggeht, in einen offenen Kanalschacht fällt und sich dabei verletzt. Daraufhin stellte die Polizei fest, dass im Bereich der Windstraße drei weitere Kanaldeckel ausgehoben wurden. In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.