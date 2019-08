Kostenpflichtiger Inhalt: Fünf Hektar in Flammen

Kell/Reinsfeld Zwischen Kell und Reinsfeld hat eine große Fläche in Flammen gestanden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr des Kreises Trier-Saarburg ist im Einsatz.

Die Meldung zum Flächenbrand kam gegen 17.15 Uhr. Seitdem ist die Feuerwehr des Kreises Trier-Saarburg mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und zahlreichen Tanklöschfahrzeugen vor Ort.

Ortschaften befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe. Wohnhäuser sind also nicht in Gefahr.