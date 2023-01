Spur führte zu Bande mit militärischen Strukturen : Überfall auf Geldtransporter in Saarlouis: Eine halbe Million Euro und Schusswaffen beschlagnahmt

Foto: Ruppenthal 28 Bilder Bewaffneter Überfall auf Geldtransport in Saarlouis

Update Saarlouis/Paris Nach der internationalen Fahndung nach dem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter in Saarlouis melden die Ermittler erste Erfolge. Im Großraum Paris wurden drei Männer festgenommen. 500.000 Euro Bargeld und mehrere Schusswaffen sollen beschlagnahmt worden sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Jungmann

Die Drähte zwischen den Fahndern im Saarland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Frankreich glühen. Der spektakuläre Überfall auf den Geldtransporter im Saarlouiser Stadtteil Picard, bei dem die Täter den Sicherheitstransporter gesprengt haben und Polizisten und Begleitpersonal verletzt wurden, hatte umgehend eine internationale Großfahndung ausgelöst.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

In aller Eile wurden nach Informationen unserer Zeitung Tatmuster, Tathergang und Zeugenhinweise mit ähnlichen Vorfällen in der Großregion abgeglichen. Dabei stellte sich wohl heraus, dass es mögliche Verbindungen zu der Tätergruppe gibt, die für eine größere Serie von bewaffneten Überfälle auf Geldtransporte in Frankreich und Belgien verantwortlich ist.

Im Rahmen der Großfahndung wurden dann im Großraum Paris fünf Männer von Sicherheitskräften festgenommen. Ein Untersuchungsrichter, der in Frankreich mit weitgehenden Kompetenzen die Ermittlungen leitet, soll umgehend Untersuchungshaft gegen die polizeibekannte Gruppe angeordnet haben. Die Fahnder im Saarland wurden darüber in Kenntnis gesetzt. Sie sind, so war zu erfahren, jetzt über ihre Spezialdienststelle für internationale Zusammenarbeit beim Landeskriminalamt (LKA) mit den französischen und belgischen Behörden im regen Austausch.

Ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums bestätigte am Wochenende, dass drei Tatverdächtige im Großraum Paris bereits am Freitagabend festgenommen wurden. Über zwei weiteren Verhaftungen, über die französische Medien berichten, lagen den saarländischen Fahndern demnach bislang keine näheren Informationen vor.

Nach Medienberichten, die sich auf französische Justizkreise berufen, nahmen Spezialkräfte der Polizei die Tatverdächtigen am Freitagabend in Epinay und Saint-Denis nahe Paris fest. Dabei sollen 500 000 Euro Bargeld und mehrere Schusswaffen beschlagnahmt worden sein. Insgesamt sollen die Räuber über zwei Millionen Euro erbeutet haben.

Organisierte Bandenkriminalität

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge, so heißt es in Polizeikreisen, spreche vieles dafür, dass in Saarlouis eine international agierende Tätergruppe am Werk war. Die Tat war offensichtlich professionell vorbereitet und ausgeführt worden. In diesem Zusammenhang ist von Organisierter Bandenkriminalität die Rede. Dafür sprechen offenbar ersten Spurenauswertungen, Beschreibungen und Hinweise auf die eingesetzten Waffen sowie der Tatablauf.

Deshalb gehen die saarländischen Ermittler bislang mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Zusammenhang mit den bewaffneten Überfällen in Belgien und Frankreich aus. Die maskierten Saarlouiser Täter sind angeblich mit zwei hoch motorisierten Autos, unter anderem einem schwarzen Audi, über die französische Grenze bei Überherrn entkommen. Die sofort alarmierte französische Polizei fand später bei Boulay zwei ausgebrannte Autowracks.

Tätergruppe mit militärischen Strukturen