Schießerei, Verfolgungsjagd, Straßensperren in Luxemburg - Polizist verletzt, Flüchtiger angeschossen

Luxemburg Weder Straßensperren, noch abgefeuerte Schüsse konnten in der Nacht zum Mittwoch zwei Füchtende stoppen. Die Verfolgungsjagd durch Luxemburg endete mit einem verletzten Polizisten und einem angeschossenen Flüchtigen.

Polizei und zwei Fklüchtige in einem Auto haben sich Mittwochnacht in Luxemburg eine filmreife Verfolgungsjagd geliefert.

Gegen 21.00 Uhr hat eine Streife der Polizei Luxemburg einen weißen Mercedes mit französischem Kennzeichen beobachtet, der das Rotlicht an der Kreuzung Route d’Esch - Boulevard GD Charlotte missachtete. Beim Versuch das Fahrzeug zu stoppen, gab dieses Gas und fuhr in Richtung Oberstadt davon. Dort wendete das Auto und fuhr wieder zurück in Richtung Merl-Belair.