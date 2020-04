PKW kracht in Baum – schwerer Unfall auf dem Trierer Petrisberg (Fotos/Video)

Trier Ein Mann ist bei einem Unfall auf dem Trierer Petrisberg schwer verletzt worden. Die neuartige Bauweise des Fahrzeuges erschwerte die Rettungsmaßnahmen. Laut Anwohnern ist die Stelle in den vergangenen Wochen immer gefährlicher geworden.

Gegen 19.30 Uhr kam es am Ostersonntag auf dem Trierer Petrisberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz vor dem Beginn des dortigen Wohngebietes kam ein BMW mit luxemburgischem Kennzeichen in der Sickingenstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der Fahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und in eine Trierer Klinik eingeliefert. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anwohner berichteten an der Unfallstelle, dass seit den letzten beiden Wochen zahlreiche Fahrzeuge und Motorräder an der betroffenen Stelle mit stark überhöhter Geschwindigkeit durchfuhren und teils waghalsige Manöver durchführten. Die Vorfälle seien bereits bei dem Ordnungsamt und der Polizei gemeldet worden, doch an der Situation habe sich noch nichts geändert. Ob der Unfall jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit oder waghalsigen Manövern zusammenhängt, ist mit Stand von Montag noch unklar.