Blaulicht : Zu viel Alkohol und verbotene Waffen – Polizei kontrolliert in Bitburg

Zu viel Alkohol und verbotene Waffen – Polizei kontrolliert in Bitburg

Bitburg Bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte die Polizei in Bitburg einiges zu tun.

Die Polizeiinspektion Bitburg kontrollierte in der Nacht von Freitag auf Samstag Autofahrer und Personen und hat dabei diverse Verstöße festgestellt.

So hielten die Beamten am späten Freitagabend einen 50 Jahre alten Mann an, der bei Prümzurlay unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss Auto fuhr. Außerdem hatte der Fahrer keinen gültigen Führerschein.