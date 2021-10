E-Bobilität : Volvo bringt E-Mobilität in die Bauwirtschaft

Konz Baumaschinen aus Konz haben eine lange Tradition. Und nun schlägt Volvo Construction Equipment das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte auf. In der Saar-Mosel-Stadt rollen elektrische Radlader vom Band.

Dabei hatten die Verantwortlichen Sorge, dass der Standort durch die Verlagerung der Kettenbaggerproduktion 2021 nach Changwon in Südkorea vor schweren Monaten stehe. „Doch das Gegenteil ist eingetreten. Wir müssen hier keine Kollegen freisetzen, sondern wir suchen händeringend Verstärkung“, erklärt Keller. Die Produktion der Radlader und Radbagger läuft wie geschmiert, die Nachfrage ist hoch, die Perspektiven günstig. Der Chef der Entwicklungsabteilung, Timo Zenner, sieht für die E-Mobilität in der Bauwirtschaft große Potenziale: „Die Maschinen arbeiten sauber – CO 2 -neutral – und sind natürlich im Einsatz wesentlich leiser.“ Die kleineren Radlader, wie der L25 Electric, sind prädestiniert für den Einsatz in Städten. Die Leistung der Batterie ermöglicht einen Arbeitseinsatz von rund fünf Stunden. Ein Nachteil gegenüber dieselbetriebenen Maschinen, doch in der Realität gleicht sich das an, weil der Einsatz an städtischen Baustellen meist nicht auf einen Vollbetrieb ausgelegt ist.

Doch nicht nur bei den Elektroradlern schwimmt man derzeit auf der Erfolgswelle. Mit dem Radbagger EWR130E und dem EW200MH wurden zwei weitere Maschinen in Konz neu entwickelt. Der EW200MH ist mit seinem Greifarm und der höhenverstellbaren Fahrerkabine besonders geeignet, um Abraum zu entsorgen. Seine Vielseitigkeit bewies der Radbagger nach der Flutkatastrophe in der Großregion. „Die ADD hatte uns um Hilfe bei den Aufräumarbeiten in der Flutgebieten gebeten und wir haben rund zehn Maschinen und Mitarbeiter zu Verfügung gestellt. Zunächst waren wir in der Region Trier und dann im Ahrtal im Einsatz“, erzählt Keller. Die Hilfsaktion ging über Wochen, abwechselnd waren bis zu 40 Mitarbeiter vor Ort. Die Bereitschaft der Kollegen sei sehr groß gewesen, und auch jetzt sind zahlreiche Volvo-Mitarbeiter noch ehrenamtlich im Einsatz, um vor Ort mit anzupacken. Auch Matthias Keller ist privat am Wochenende mit einer regionalen Initiative in dem Flutgebiet aktiv. (Interessenten, die ebenso helfen wollen, können sich bei: moselsaar.helfen.ahr@tonline.de melden. Die nächste Fahrt ist schon morgen, am Samstag). Auch hier sind zahlreiche Volvo-Mitarbeiter engagiert. Diese Einstellung zeigt sich nach Meinung von Keller auch im Unternehmen. Für den Volvo-Geschäftsführer ist die Gemeinschaft im Unternehmen ein großes Plus. 950 Mitarbeiter produzieren in Konz jährlich um die 5000 Baumaschinen, die dann in die ganze Welt gehen. Die Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, die skandinavischen Länder und Europa sowie Amerika. Rund 30 Azubis werden zu Industriekaufleuten, Industriemechanikern oder Fachkräften für Metallbearbeitung und Lagerlogistik ausgebildet. Personalchefin Sabine Krümmel wirbt für das Unternehmen: „Wir bieten ausgezeichnete Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.“ Der Konzern ist international aufgestellt. Rund 14 500 Mitarbeiter arbeiten bei Volvo CE. Der Standort Konz ist auch einer von drei Entwicklungszentren für Radlader.