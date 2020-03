Gesundheit : Ausgangssperre, aber kein Hausarrest – Was schärfere Maßnahmen für Deutschland bedeuten könnten

Fast leere Straßen in Madrid: Zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie hat die spanische Regierung am Samstagabend eine zweiwöchige Ausgangssperre ausgerufen. Doch was würde das für Deutschland bedeuten? Foto: dpa/Manu Fernandez

Trier Was droht, wenn der nächste Schritt zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit kommt? Luxemburg hat bereits die Maßnahmen verschärft.

„Ausgangssperre.“ Noch ist es nur eine Drohung. Doch die nächste drastische Einschränkung des öffentlichen Lebens wird immer wahrscheinlicher. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (SPD) in ihrer Fernsehansprache am Mittwoch deutlich gemacht, auch wenn sie das Wort Ausgangssperre nicht erwähnt hat. Doch klar ist, wenn sich die Bürger nicht an die strikten Vorgaben halten (Daheim bleiben, soziale Kontakte einschränken, Abstand halten), dann könnte womöglich schon am Wochenende bundesweit eine solche Maßnahme beschlossen werden.

Die Stadt Trier ruft die Bürger dazu auf, Verstöße über die Bürgertelefonnummer 115 zu melden. Gestern hat es laut eines Rathaussprechers, die ersten Hinweise über Personen gegeben, die sich nicht an die Spielregeln hielten. Über soziale Netzwerke hätten sich Bürger etwa über größere Gruppen von Jugendlichen am Petrispark und auf dem Campus der Uni beschwert. Soweit das die Kapazitäten des Ordnungsamtes es zuließen, werde den Hinweisen auch nachgegangen.

In Luxemburg wurden die Maßnahmen bereits verschärft. Faktisch wurde dort noch keine Ausgangssperre verhangen. Allerdings hat die Regierung des Großherzogtums die Bewegungsfreiheit seiner Bürger mittels der seit Mittwoch geltenden Notstandsgesetzgebung weiter eingeschränkt. Das Haus verlassen darf man nur noch aus einem triftigen Grund. Der Weg zur Arbeit, zum Arzt oder der Apotheke gehört dazu. Auch Einkaufen geht noch. „Aber möglichst zügig“, wie der für die Polizei zuständige Minister François Bausch in einer Pressekonferenz sagte. Wer sich nicht an die Vorgaben halte, dem drohen 145 Euro Strafe. Bausch gab auch zu Verstehen, dass die verstärkten Kontrollen der Polizei vor allem dem Gastgewerbe gelten und der Überprüfung, dass sich Wirte und Restaurantbetreiber an die verfügte Schließung aller Lokale hielten. 4000 Euro Strafe drohen bei Zuwiderhandlung. Etwa dann, wenn Wirte Leute zu einer Privatparty in ihre Kneipe einladen, wie Bausch ein Beispiel nannte.

Luxemburgs Gesundheitsminister Paulette Lenert sagte gestern, dass die Maßnahmen ihrer Ansicht nach Wirkung zeigten. Die Straßen in der Stadt seien leer. Aus Deutschland werde ihr da derzeit anderes berichtet.

Was bedeutet aber eine Ausgangssperre? Noch ist unklar, wie konkret eine solche Verfügung in Deutschland aussehen wird. Die Länder, die eine solche Maßnahme beschlossen haben, haben diese ganz unterschiedlich ausgestaltet. Fakt ist aber: Ausgangssperre bedeutet nicht, dass man gar nicht mehr aus dem Haus darf.

In Frankreich gilt eine solche Sperre seit Mittwoch. Die Menschen dürfen dort ihre Häuser nur noch verlassen, um einzukaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen. Jeder, der das Haus verlässt, muss ein Formular ausfüllen, in dem persönliche Daten und der Grund des Ausflugs angegeben sind. Auch Sport ist dort unter bestimmten Bedingungen möglich. Das gilt auch für Luxemburg. Freizeitaktivitäten wie Spaziergänge, Walking oder Jogging sind erlaubt. Aber nur alleine oder mit einem anderen Familienmitglied.

Die belgische Ministerpräsidentin Sophie Wilmès sagte bei der Verhängung der 19-tägigen Ausgangssperre, dass Spaziergänge und Sport an der frischen Luft nicht nur erlaubt seien, sondern sogar angeraten. In Luxemburg ist auch weiterhin erlaubt, dass Personen Hilfsdienste machen, etwa Besorgungen und Einkäufe für ältere und kranke Menschen. In Spanien gilt eine sehr rigide Ausgangssperre, dort auch sind sportliche Aktivitäten im Freien weitestgehend untersagt.

Eine Ausgangssperre darf in Deutschland nur in absoluten Ausnahmefällen verhängt werden. Im Grundgesetz ist ausdrücklich das „Recht auf Bewegungsfreiheit“ garantiert. Im Artikel 11 heißt es: „Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.“

Da ausdrücklich die Bekämpfung einer Seuchengefahr genannt ist, dürfte es per entsprechender Verfügung der Bundesregierung also möglich sein, den entsprechenden Ausnahmezustand auszurufen und eine Ausgangssperre zu verhängen. Wie weit die geht und welche Strafen letztlich drohen, hängt von der Ausgestaltung der Anordnung ab. Rechtlich gesehen, handelt sich bei einer Ausgangssperre um ein politisch verordnetes Verbot, öffentliche Plätze oder Straßen zu betreten oder das Haus zu verlassen und zu bestimmen Zeiten auszugehen.

Diese Sperre könnte noch verschärft werden durch ein Ausgehverbot zu bestimmten Zeiten. Wie hoch die Strafen bei Zuwiderhandlung sein werden, falls es in Deutschland zu einem solchen Verbot kommen sollte, steht noch nicht fest. Im geringsten Fall droht ein Platzverweis durch Polizei oder Ordnungskräfte. Es können aber auch, wie in Luxemburg, drastische Strafen verhangen werden. Selbst Freiheitsstrafen sind laut Infektionsschutzgesetz möglich.

Ärzte sind unterschiedlicher Meinung über den Sinn von Ausgangssperren. Der Präsident des Weltärzteverbandes, Frank Ulrich Montgomery, hält diese nicht für ein geeignetes Mittel im Kampf gegen das Coronavirus. „Wer so etwas verhängt, muss auch sagen, wann und wie er es wieder aufhebt“, sagte er der Rheinischen Post. Zudem habe sich in Italien gezeigt, dass dieses Mittel nicht funktioniere. Andere Mediziner sehen in der Ausgangssperre die einzige noch verbleibende Möglichkeit die rasche Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.