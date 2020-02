Mehr als zehn Verletzte: Auto fährt in Menschenmenge – alle Umzüge in Hessen abgebrochen

Volkmarsen Im nordhessischen Volkmarsen ist am Rosenmontag ein Auto in einen Umzug gefahren. Das teilte das Polizeipräsidium Kassel mit. Nach ersten Informationen soll es demnach mehrere Verletzte geben. Hat der Fahrer noch zusätzlich Gas gegeben?

Was die Zahl der Verletzten angeht, berichtet der Hessische Rundfunk von mehr als zehn. Darunter seien nach hr-Informationen auch Kinder. Nach Augenzeugenberichten sei ein silberner Mercedes gegen 14:30 Uhr in eine Gruppe von Menschen gefahren. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber des Hessischen Rundfunks davon, dass das Auto etwa 30 Meter in die Menge gefahren sei und der Fahrer zusätzlich noch Gas gegeben habe.

Eine Person ist mit einem Pkw in den #Rosenmontagsumzug in #Volkmarsen gefahren. Der Fahrer wurde festgenommen. Wir sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Sobald gesicherte Informationen vorliegen, veröffentlichen wir diese hier.

Nach Berichten der Deutschen Presse-Agentur dpa hat die Polizei noch keine Erkenntnisse über die Hintergründe. „Ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ein technisches Versagen ist oder ob schlimmstenfalls Absicht dahinter steckt, dazu können wir leider gar nichts sagen“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Kassel.

Die Polizei Nordhessen will nach dem Zwischenfall mit einem Auto in Volkmarsen ein Hinweisportal einrichten. Man appelliere an alle, die Bilder und Videos aus Volkmarsen haben, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine dieser Aufnahmen zu verbreiteten, teilte die Polizei Nordhessen am Montag auf Twitter mit. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, sind aufgrund des Vorfalls alle Umzüge in Hessen vorsichtshalber abgebrochen worden.