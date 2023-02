Ein echter Game-Changer : Wie die Chip-Fabrik in Ensdorf die Wirtschaft in der Region verändern soll

Die zwei Stufen der Halbleiter-Produktion: Die Scheibe links ist Rohmaterial auf Siliziumkarbid-Basis, das in Zukunft aus den USA nach Ensdorf geliefert wird, um in der Wolfspeed-Chip-Fabrik verarbeitet zu werden. Die rechte Scheibe zeigt den fertigen Zustand mit winzigen Chips im Wert von mehreren Tausend Euro. Foto: SZ/Nils Straßel

Ensdorf Jetzt ist es offiziell: Eine der weltweit größten Fabriken für Halbleiter soll nach Ensdorf im Saarland kommen. Noch mehr als über diese Nachricht allein freut sich die Politik über die Chancen die sich dadurch für die wirtschaftliche Zukunft der Region auftun. Auch weitere Unternehmen könnten sich auf dem Gelände ansiedeln.

„Eine historische Nachricht für unseren Landkreis und das ganze Saarland“, kommentiert der Saarlouiser Landrat und SPD-Kreisvorsitzende Patrik Lauer aus dem Urlaub heraus die am Mittwoch offiziell bestätigte gemeinsame Ansiedlung der US-Firma Wolfspeed mit ZF auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände. Auch wenn er bei der Ankündigung nicht persönlich dabei sein konnte, sagt er: „Froher könnte ein Landrat gar nicht sein.“

Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Raphael Schäfer findet ebenfalls klare Worte: „Nach dem Nackenschlag mit dem Ford-Aus ist die Ansiedlung einer solchen Fabrik eine richtig gute Nachricht für den regionalen Strukturwandel in der Automobilindustrie. Ein Riesen-Erfolg.“

Bau der Chip-Fabrik eröffnet zahlreiche wirtschaftliche Möglichkeiten für den Landkreis Saarlouis

Die überschwängliche Freude fußt allerdings nicht nur auf der Tatsache, dass die angedachte Fabrik allein bis zu 1000 Arbeitsplätze im Kreis schaffen könnte. Und auch nicht darauf, dass gemäß den Ankündigungen der US-Amerikaner der Baubeginn sogar noch ins Jahr 2023 fallen könnte, sondern: „Dadurch ergeben sich starke Anreize, auch für andere Unternehmen, in einem solch innovativen Umfeld zu entwickeln und zu produzieren. Wer die Zukunft des Automobils gestalten und begleiten will, der kommt nach Saarlouis“, argumentiert Landrat Lauer. Das könne, wenn es um die Nachfolgelösungen bei Ford oder das Vorhaben von SVolt, sich in Überherrn niederzulassen, nur von großem Vorteil sein.

Wirtschaftsminister spricht von „Sogwirkung“ auf andere Technologieunternehmen

Auch der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke sagte bei der offiziellen Ankündigung am Mittwoch voraus, dass die Investition eine „Sogwirkung“ auf andere Firmen entfalten wird: „Diese Investition ist der echte ‚Game-Changer‘ für den Standort! Damit werden auch in Zukunft neue Arbeitsplätze entstehen.“

Auch auf dem Kraftwerksgelände? Möglich ist es zumindest. Die geplante Fabrik benötigt nur den Platz, der auf der unbebauten Fläche im Süden des Geländes ohnehin schon zur Verfügung steht. Sobald das stillgelegte Kraftwerk abgerissen wurde, könnten sich hier weitere Firmen – optimalerweise Zulieferer für die Chip-Fabrik – ansiedeln.

Landkreis und Arbeitskammer wollen zukunftsweisende Ausbildung von Fachkräften stärken

Für Patrik Lauer ist das ein weiterer Ansporn, die Bemühungen des Kreises rund um ein Zentrum für Technologie und Transformation fortzusetzen. „Denn die Unternehmen brauchen bestens ausgebildete Fachkräfte – hier können und wollen wir unseren Beitrag leisten.“

Die Arbeitskammer des Saarlandes schließt sich diesem Vorhaben an. In einer Stellungnahme an die SZ erklärt Hauptgeschäftsführer Thomas Otto: „Die Ansiedlung von Wolfspeed wird auch neue Berufe und Tätigkeitsfelder bringen. Damit es keine Verlierer im Strukturwandel gibt, müssen Ansiedlungen mit entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen begleitet werden.“ Die Arbeitskammer stehe mit ihrer Kompetenz im Bereich Weiterbildung für diesen Prozess bereit.

Chancen für Ford-Angestellte? Welche Arbeiter voraussichtlich für die Chip-Fabrik gesucht werden

Doch welche Qualifikationen sind das? Wie die Kooperationspartner Wolfspeed und ZF am Mittwoch erklären, werden in dem neuen Werk in Ensdorf hauptsächlich Techniker und Ingenieure gebraucht, die die Wartung von Maschinen übernehmen. Denn da bei der Produktion von Siliziumkarbid-Halbleiter-Chips auf Nanometer-Ebene gearbeitet wird, werde die Herstellung größtenteils vollautomatisiert ablaufen, bestätigt Stefan Hein von ZF auf SZ-Nachfrage.

Ob dadurch auch Stellen für Ford-Mitarbeiter entstehen, deren berufliche Zukunft nach 2025 noch unklar ist, bleibt fraglich. Weil ZF plant, in Zukunft die Herstellung aktueller Getriebemodelle zurückzufahren, werden dort wohl Facharbeiter frei werden. Und es ist liegt nahe, dass die dann zuerst für die geplanten Stellen in der Chip-Fabrik in Frage kommen.

Forschungszentrum soll „bahnbrechende Innovationen“ hervorbringen