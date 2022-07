Literatur : Auf den Schwingen des Schreibens

INFO

Norbert Scheuer wurde am 16. Dezember 1951 in Prüm geboren und wuchs in mehreren Orten der Eifel auf, er studierte nach einer Lehre zum Elektriker Physikalische Technik, Philosophie und arbeitete bis zum Eintritt in den Ruhestand als Systemprogrammierer bei der Deutschen Telekom. Heute lebt er mit seiner Frau Elvira in Kall-Keldenich. Kall und das „Urtfland“, benannt nach dem Fluss, sind auch das Zentrum aller seiner Romane (bisher neun, der erste war „Der Steinesammler“ 1999), Erzählungen („Der Hahnenkönig“, Scheuers Debut von 1994) und Gedichte. Mit dem Roman „Überm Rauschen“ kam er 2009 erstmals ins Finale beim Deutschen Buchpreis, mit „Winterbienen“ von 2019 gelang ihm das zum zweiten Mal. „Die Sprache der Vögel“ war 2015 auf der Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse. Scheuer erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Wilhelm-Raabe-Preis 2019.