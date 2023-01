Luxemburger Adel : Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory: Hochzeitstermin steht fest

Das Warten hat ein Ende, der Hochzeitstermin für Luxemburgs Prinzessin Alexandra und ihren Partner Nicolas Bagory steht fest. Doch das große Adelstreffen wird es in Luxemburg leider nicht geben.

Es war die royale Überraschung des Jahres 2022: Luxemburgs öffentlichkeitsscheue Prinzessin Alexandra (31) wird ihren Lebensgefährten, den Franzosen Nicolas Bagory (34), in diesem Frühjahr heiraten. Unklar war allerdings zum Zeitpunkt der Verkündung vor zwei Monaten Anfang November noch, wann und wo die Trauung wohl stattfinden würde. Nun ist auch dieses Geheimnis durch den großherzoglichen Hof gelüftet worden. Die einzige Tochter und das vierte von fünf Kindern des großherzoglichen Paares, Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, wird am Samstag, 22. April, im Rathaus der Luxemburger Hauptstadt, ihrem Traumprinzen das Ja-Wort geben. Die kirchliche Trauung wird dann eine Woche später, am 29. April, in der Kirche Saint Trophyme im südfranzösischen Bormes-les–Mimosas stattfinden.

Demnach wird es in Luxemburg selbst wohl keinen Aufmarsch an einer Vielzahl royaler Gästen aus der Familie und dem europäischen Ausland geben. Die Luxemburger selbst werden dem glücklichen Paar nur nach der standesamtlichen Trauung zujubeln können. Dafür könnten die Landsleute von Prinzessin Alexandra Ende April bereits die Gelegenheit haben, auch ein weiteres Ereignis innerhalb der großherzoglichen Familie zu feiern. Denn zum selben Zeitpunkt erwartet das erbgroßherzogliche Paar, Prinz Guillaume (41) und Prinzessin Stéphanie (38), ihr zweites Kind. Auch sie haben ihr standesamtliches Ja-Wort im Rathaus der Hauptstadt gegeben.

Ein Vorteil für die Wahl der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas als Ort der Trauung ist sicherlich, dass der Ort nur wenige Kilometer entfernt vom Sommersitz der luxemburgischen Royals liegt. Nahe des Fort de Brégançon bei Cabasson, dem Sommersitz des französischen Präsidenten, machen Prinzessin Alexandra und ihre Familie regelmäßig Urlaub. Ein Heimspiel folglich für den Bräutigam und neuen Prinzen Nicolas Bagory, der Franzose und gläubiger Christ ist. Der gebürtige Bretone hat unter anderem an der Pariser Sorbonne Politikwissenschaft und klassische Literatur studiert und arbeitet heute im Bereich von sozialen und kulturellen Projekten Prinzessin Alexandra studierte Psychologie und Sozialwissenschaften in den USA, bevor sie in Paris einen Abschluss in Philosophie machte.