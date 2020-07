Kirche : Pfarrer beichtet: „Ich bin schwul“

Ein Coming-out vor der ganzen Gemeinde. Ein Priester im Bistum Trier hat seine Homosexualität am Ende der Messe offengelegt. Foto: picture alliance / Britta Peders/Britta Pedersen

Am Ende einer Messe im Bistum Trier outet sich ein Priester. Das Verständnis für den Gottesmann ist groß – ebenso der Wirrwarr an Gefühlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katja Bernardy

Mit dieser Verkündigung am Ende der heiligen Messe hatte niemand gerechnet – fast niemand. Nur seine engsten Vertrauten hatte der Pfarrer vorab eingeweiht. Auch die Vorsitzende eines Pfarrgemeinderates.

Der Pastor, der Karriere im Bistum Trier gemacht hatte, beichtete: „Ich bin schwul.“ Und dass er sich auf Parkplätzen mit Männern treffe. Andere Priester hätten ihn dort entdeckt und beim Bischof denunziert. So gibt die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates das Coming-Out des Gottesmannes wieder. „Nachdem er in der Kirche alles gesagt hatte, wirkte er erleichtert“, sagt sie. „Die Leute sind aufgestanden und haben geklatscht.“ Damit, dass er homosexuell sei, habe sie kein Problem, dass er sich auf Parkplätzen mit Männern treffe, störe ihr Empfinden als Katholikin, sagt sie. Es passe nicht zur Rolle eines Pfarrers. Hoch rechne sie ihm an, dass er sie vorab informiert habe.

Wochenlang hatten die Katholiken auf Gottesdienste verzichten müssen, denn coronabedingt war es auch verboten, in Kirchen zusammenzukommen. Im Mai waren dann wieder Messen im Bistum Trier erlaubt, unter Einhaltung der Hygienevorschriften und mit Auflagen. Wer etwa gemeinsam in den Kirchenbänken sitzen, beten und singen wollte, musste vorher anmelden. So wusste der Pfarrer, wen er zu erwarten hatte. Seine engsten Vertrauten rief er an, bevor er seine ganz persönliche Botschaft verkündete.

Auch das Bistum Trier hat die Öffentlichkeit offiziell über den Schritt seines Pfarrers informiert: In einer Pressemeldung hieß es, ein Bistumspriester habe Bischof Stephan Ackermann um Beurlaubung gebeten, um für sich klären zu können, ob er noch mit dem Zölibat leben könne und wolle. Der Bischof habe dieser Bitte entsprochen und ihn auf weiteres beurlaubt. Es sei bistumsweit bereits das siebte Mal seit 2014, dass Priester ihr Amt aufgeben würden, weil sie nicht ehelos leben wollten. Wie die Recherche des Trierischen Volksfreunds ergeben hat, ist der jüngste Fall aber komplizierter.

Was niemand in der Pfarreiengemeinschaft wusste: Der Priester war im Mai 2009 wegen „exhibitionistischer Handlungen vor einem Erwachsenen auf einem Autobahnparkplatz“ zu einer geringen Geldstrafe verurteilt worden. Vier Monate später war er von Bischof Stephan Ackermann versetzt worden, in die Gemeinde, in der er zuletzt Messen feierte, Beichten abnahm, traute und taufte und sein Coming-out hatte. War die damalige Verurteilung der Grund für die zeitnahe Versetzung? Bistums-Sprecherin Judith Rupp sagt auf Anfrage. „Es handelte sich um einen turnusgemäßen Wechsel.“ Niemand war in der neuen Pfarreiengemeinschaft über das Urteil des Amtsgerichts informiert worden. Mit Blick auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte des Priesters sei eine Information an die Gremien und Verantwortlichen in der Pfarreiengemeinschaft nicht möglich gewesen, begründet Rupp. Der Fall sei seitens der Kirche disziplinarisch geahndet worden. Was heißt dies genau? „Über ergangene Maßnahmen“ schweigt Rupp ebenfalls mit Verweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte des Geistlichen.

In der Pfarreiengemeinschaft habe der Pfarrer mehr Lob und Zuspruch dafür geerntet, dass er den Mut hatte, eine persönliche Erklärung abzugeben, als Entrüstung über die Tatsache, dass er sich mit Männern auf Parkplätzen treffe, sagt die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Ein weiterer Besucher des Gottesdienstes sagt: „Ich möchte den Pfarrer nicht verurteilen, das Ganze nicht werten.“ Und er möchte, so wie die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Die Leute redeten wenig darüber, sagt er. Daran sei aber Corona schuld. Denn aufgrund der Pandemie gebe es wenige Gelegenheiten, sich zu treffen. So gespalten wie der Pfarrer sich wohl gefühlt hat, fühlen sich auch einige Gemeindemitglieder. Von viel Bewunderung für den Mut des Pastors, sich zu outen und den eigenen Weg zu gehen, aber auch von Trauer und Enttäuschung ist die Rede. Ein weiteres Mitglied eines Pfarrgremiums möchte gegenüber unserer Zeitung nichts sagen. So wie der Priester. „Bitte haben Sie Verständnis, dass ich mich dazu nicht mehr weiter äußern möchte“, antwortet der Geistliche auf die Bitte um ein Gespräch. Die Pfarreiengemeinschaft soll er mittlerweile verlassen haben.