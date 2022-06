Kommentar : Ausländische Hilfskräfte für die Flughäfen: Ein ziemlich schlechter Witz

Lange Schlangen an den Schaltern der Flughäfen sorgen für viel Unmut bei den Reisenden. Viele bekommen ihren Flieger nicht mehr. Foto: dpa/Frank Augstein

Meinung Berlin Ausländische Hilfskräfte sollen das Chaos an den Flughäfen nun beseitigen - Reisende müssen sich veralbert vorkommen angesichts dieser Idee. Es fehlt einfach an vorausschauendem Handeln. Das ist im Moment das Kernproblem in Deutschland. Ein Kommentar.